카카오프렌즈, 원시인 테마 굿즈 '우가춘가 춘시인' 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오프렌즈가 원시인으로 변신한 캐릭터 춘식이를 주제로 신규 굿즈 26종을 출시했다.

8일 공개된 '우가춘가 춘시인' 테마 상품은 랜덤 피규어와 키링, 햇빛 가리개, 넥쿨러, 팔토시 등으로 구성됐다. 레오파드 패턴의 패션 잡화도 포함됐다.

카카오프렌즈, 원시인으로 변신한 '우가춘가 춘시인' 굿즈 출시 [사진=카카오]

상품은 카카오프렌즈 온·오프라인 스토어와 카카오톡 선물하기, 무신사에서 판매 중이며, 18일부터는 29CM, W컨셉, 에이블리, 예스24, SSG 등 주요 온라인 쇼핑몰에서도 구매할 수 있다.

카카오프렌즈는 5월 한 달간 홍대 플래그십 스토어를 '선사박물관'으로 운영한다. 춘식이의 석기시대 생활상을 재현한 전시와 공룡 죠르디 포토존, 돌탑 쌓기·통고기 돌리기·꼬치 굽기 등의 체험존을 마련했다.

온라인에서는 '2026 우가춘가능력시험'이라는 참여형 퀴즈 콘텐츠를 카카오프렌즈샵 온라인 기획전 페이지에서 진행한다. 온·오프라인 매장에서 우가춘가 춘시인 상품을 포함해 5만원 이상 구매하면 '뗀석기 괄사' 사은품을 선착순으로 증정한다.

yuniya@newspim.com