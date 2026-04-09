카카오프렌즈 춘식이, '국립중앙박물관 나들이' 나선다

AI 핵심 요약beta
- 국립중앙박물관이 9일 가정의 달 맞이 카카오와 특별 프로그램을 발표했다.
- 9일부터 15일까지 온라인으로 춘식이 이모티콘 무료 증정 이벤트를 진행한다.
- 5월 2일부터 보물찾기와 체험 행사, 협업 상품 판매를 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국립중앙박물관은 가정의 달을 맞아 카카오와 함께 4월 사전 프로모션을 시작으로 5월 한 달간 온·오프라인을 아우르는 특별 프로그램을 선보인다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 국립중앙박물관 소장품과 카카오프렌즈 캐릭터를 결합해 어린이와 가족 단위 관람객은 물론 국내외 방문객이 쉽고 즐겁게 우리 문화유산을 접할 수 있도록 기획됐다.
이날부터 오늘 15일까지 사전 온라인 프로모션으로 '춘식이의 국중박 분장놀이' 이모티콘 무료 증정 이벤트를 진행한다.
카카오톡 채널에서 국립중앙박물관이 소장한 유물 8선 가운데 자신의 취향에 맞는 유물을 선택하는 방식으로 참여할 수 있다. 참여자에게는 박물관 유물 24종으로 분장한 춘식이 이모티콘이 무료로 제공된다.
4월 16일부터는 해당 이모티콘이 유료로 판매되며, 수익금의 일부는 국립중앙박물관회에 기부될 예정이다.
오는 5월 2일부터 31일까지 국립중앙박물관에서는 가정의 달 프로그램인 '카카오프렌즈와 국중박 보물찾기'가 열린다. 열린마당에는 춘식이와 라이언이 반가사유상으로 변신한 '반가라춘상' 대형 조형물이 전시되고, 거울못에는 달항아리를 형상화한 '백자 춘항아리'조형물이 설치되어 관람객에게 특별한 볼거리를 제공한다.
같은 기간 상설전시관에는 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 전시장 안내판과 함께 'QR 스탬프 투어'가 운영된다. 관람객이 박물관 내 주요 지점에 마련된 QR코드를 스캔하여 보물 디지털 카드를 모두 수집하면 '마스터 카드'가 자동 발급되는 체험형 프로그램이다.
5월 2일부터 5일까지 이어지는 어린이날 연휴 기간에는 가족 참여형 현장 행사인 '국중박 나들이'를 운영한다. 체험 부스에서는 유물 도장찍기 놀이, 체험형 포토존 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램을 선보인다.
이와 함께 독립 서점 북마켓과 푸드존, 공연 등 풍성한 행사도 마련한다. 또한, 국립박물관 상품 브랜드 뮷즈(MU:DS)와 카카오프렌즈가 협업한 인형 키링, 부채, 수첩 등 17종의 문화상품도 5월 2일부터 한 달간 한정 수량으로 판매되며, 온·오프라인 카카오프렌즈샵에서도 만나볼 수 있다.
이와 함께 카카오의 디지털 서비스와 연계한 관람 지원도 이루어진다. 카카오맵은 4월 중 국립중앙박물관 실내 지도를 업데이트해 주요 유물 위치와 이동 약자 동선 안내, 행사 위치 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 지원한다.
또한 챗GPT 포 카카오(ChatGPT for KAKAO)에서는 이용자 성향에 어울리는 유물을 추천하는 AI 큐레이션 기능으로 어린이나 청소년들이 인공지능(AI)를 활용해 박물관 유물을 흥미롭게 익힐 수 있는 도구도 제공할 예정이다.
유홍준 국립중앙박물관장은 "이번 협업은 국민들이 일상에서 많이 활용하는 모바일 메신저를 통해 박물관이 더 많은 국민들과 접점을 넓히는 계기"라며 "앞으로도 시대의 변화에 맞는 디지털 소통 방식을 바탕으로 우리 문화유산을 더욱 친근하게 전달하고, 국민이 일상 속에서 박물관을 가까이 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.
alice09@newspim.com