GC녹십자, 美 라레도 혈장센터 FDA 승인…원료 자급화 가속

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자가 9일 미국 자회사 ABO플라즈마의 텍사스 라레도 혈장센터 FDA 허가를 획득했다고 밝혔다.
- 이번 허가는 예상보다 3개월 앞당겨졌으며 7개 센터 모두 FDA 승인을 확보했다.
- 연내 8번째 센터 개소와 2028년 가동률 100%로 알리글로 원료 80% 자체 조달한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 미국 자회사 ABO플라즈마의 텍사스주 라레도(Laredo) 혈장센터가 미국 식품의약국(FDA) 허가를 획득했다고 9일 밝혔다.
이번 허가는 당초 예상보다 3개월 이상 앞당겨진 것으로, ABO플라즈마의 운영 전문성과 라레도 센터의 공정 안정화 역량이 반영된 결과로 평가된다.
미국에서는 FDA 승인을 받은 혈장센터에서 채취한 혈장만 상업적 판매나 의약품 원료로 사용할 수 있다. 이번 승인으로 ABO플라즈마는 미국 내 운영 중인 7개 혈장센터 모두에 대해 FDA 허가를 확보하게 됐으며, 원료 혈장 확보 기반을 강화하게 됐다.
ABO플라즈마는 연내 텍사스주 이글패스(Eagle Pass)에 8번째 혈장센터를 개소할 예정이다. 회사는 2028년까지 전체 센터 가동률을 100%로 끌어올려 면역글로불린 제제 '알리글로(Alyglo)' 생산에 필요한 원료 혈장의 80%를 자체 조달한다는 계획이다.
허은철 GC녹십자 대표는 "견고한 사업 구조를 기반으로 미국 혈장분획제제 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 GC녹십자는 정맥주사형(IV)인 알리글로의 투여 편의성을 개선한 피하주사형(SC) 면역글로불린 제제도 개발 중이다.
sykim@newspim.com