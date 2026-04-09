[특징주] 삼천당제약 11% 반등…급락 후 변동성 장세 지속

AI 핵심 요약beta
- 삼천당제약이 9일 장 초반 11.13% 상승했다.
- 주가는 GLP-1 제네릭과 경구 인슐린 기대감으로 120만원까지 올랐다.
- 의혹 제기로 급락 후 7일 소유권 반박으로 반등세 보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
블록딜 의혹·특허 논란에 투자심리 위축
삼천당제약 "전적으로 자사에 소유권 있다"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼천당제약이 9일 장 초반 반등세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 42분 기준 삼천당제약은 전 거래일보다 5만4000원(11.13%) 오른 53만9000원에 거래되고 있다.
삼천당제약 주가는 최근 급등과 급락을 반복하며 높은 변동성을 나타내고 있다. 올 초 20만원대였던 주가는 경구용 비만·당뇨 치료제(GLP-1) 제네릭과 경구용 인슐린 개발 기대감이 반영되면서 지난달 장중 120만원 안팎까지 치솟으며 코스닥 시가총액 1위에 오르기도 했다. 특히 회사가 유럽의약품청(EMA)에 경구용 인슐린 임상 1·2상 시험계획(IND)을 제출했다고 밝힌 점이 주요 상승 동력으로 작용했다.
이후 차익실현 매물과 각종 의혹이 불거지며 주가는 급락했다. 지난달 30일 26% 하락한 데 이어, 31일에는 29.98% 급락하며 하한가를 기록했다. 이후 하락세가 이어지면서 전날 종가는 43만5000원까지 내려 7거래일 만에 고점 대비 약 65% 급락했다.
주가 하락 배경으로는 대주주 블록딜 의혹과 특허권 관련 논란이 지목된다. 약물 전달 플랫폼 기술(S-PASS)과 관련해 대만 기업이 특허를 출원하면서 권리 관계가 불투명하다는 주장이 제기된 바 있다. 이에 대해 삼천당제약은 지난 7일 "기술 출원인인 서밋바이오테크의 지분을 보유하고 있지 않아 권리 관계가 불투명하다는 일각의 주장에 대해 모든 연구개발 비용을 지급한 포괄적 연구 용역 계약에 근거해 소유권은 전적으로 자사에 있다"고 반박했다.
rkgml925@newspim.com