삼천당제약 "S-PASS 특허, 이중 흡수 기반 기술 구체화"

AI 핵심 요약beta
- 삼천당제약이 8일 에스패스 특허의 기술 구조를 제시했다.
- 생리활성 물질 결합으로 마이셀 형성해 흡수 효율을 높인다.
- 이중 흡수 경로와 고체 제형으로 안정성·편의성을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼천당제약이 약물전달 플랫폼 '에스패스(S-PASS)' 특허의 기술 구조와 작동 원리를 제시했다.
삼천당제약은 8일 해당 특허에 생리활성 물질과 생체고분자, 계면활성제를 결합해 나노 크기의 마이셀(micelle) 구조를 형성하는 방식이 명시돼 있다고 밝혔다. 이 구조는 인슐린 및 GLP-1 계열 펩타이드 의약품의 안정성을 유지하면서 체내 흡수 효율을 높이는 것을 목표로 한다.
삼천당제약은 "특허의 핵심은 흡수 기전에 있다. 해당 기술은 계면활성제를 활용해 세포막 투과성을 높이는 방식과, 푸코스 함유 황산화 다당류 기반 수용체 결합을 통한 흡수 경로를 동시에 활용하는 '이중 흡수 경로(Dual pathway)' 구조를 적용했다"며 "단일 기전에 의존하는 기존 경구 전달 방식과 달리 복수의 경로를 통해 약물 흡수를 유도하는 점이 특징"이라고 말했다.
이어 "제형 측면에서는 기존 일부 기술에서 활용되는 SNAC 대신 다른 흡수 촉진제를 사용하고, 오일을 포함하지 않는 고체 제형으로 설계된 점이 포함됐다"며 "이를 통해 제형 단순화와 보관 안정성, 복용 편의성 등을 고려한 구조"라고 했다.
삼천당제약은 "특허에 포함된 실험 결과에서는 세마글루타이드 제형이 기존 SNAC 기반 경구 GLP-1 제제와 비교해 혈당 조절 및 체중 감소에서 유사하거나 일부 구간에서 더 나은 결과를 보였다"고 설명했다.
삼천당제약은 해당 플랫폼이 인슐린과 GLP-1 계열을 넘어 mRNA, 백신 등으로 확장 가능한 기술로 보고 있다. 이에 후속 특허 출원을 통해 지식재산권 포트폴리오를 확대하고 기술 진입 장벽을 구축한다는 계획이다.
sykim@newspim.com