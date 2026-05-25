[뉴스핌 여론조사] 대구 '특검 공소취소 권한' 찬성 27.2% 반대 55.2%

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뉴스핌·리얼미터 대구 지역 조사 결과

40대 빼고 모든 연령층 '반대' 과반 넘어

'잘 모름' 17.6%…유보층도 적지 않아

"특검 권한, 국민 인식 정리 안 된 측면

권한 남용·사법 절차 안정성 우려 반영"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거를 9일 앞두고 대구 지역에서는 집권 여당인 더불어민주당이 추진하는 특별검사에 공소 취소 권한을 부여하는 방안에 대해 반대 여론이 절반을 넘었다.

대구 유권자의 55.2%가 '반대' 했고 '찬성'은 27.2%로 반대 의견이 두 배 이상 우세했다. '잘 모르겠다' 17.6%로 유보층도 적지 않았다.

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 22~23일 대구 18살 이상 803명을 대상으로 한 여론조사에서 이같은 결과가 25일 나왔다.

◆ 리얼미터 "권한 남용 가능성·사법 절차 안정성 우려 반영"

'최근 정치권 일각에서 특검 수사 결과에 따라 이미 재판이 진행 중인 사건의 공소를 특검이 직접 취소할 수 있는 권한을 부여하는 방안이 논의되고 있다. 특검에 공소 취소 권한을 부여하는 것에 찬성·반대' 질문에 대구 유권자의 55.2%가 '반대한다'고 답했다.

'찬성'은 27.2%로 반대 의견이 28.0%포인트(p) 높았다. '잘 모르겠다' 17.6%였다.

리얼미터는 "잘 모르겠다는 유보층도 적지 않아 특검 권한 범위에 대한 국민 인식이 충분히 자리 잡지 못한 측면도 존재한다"고 분석했다.

리얼미터는 "전반적으로는 특검이 진행 중인 사건에 대해 공소를 취소할 수 있는 권한까지 부여하는 데에는 신중론이 우세한 흐름으로 해석된다"며 "권한 남용 가능성이나 사법 절차 안정성에 대한 우려가 일부 반영된 결과로 볼 수 있다"고 설명했다.

지역별로 ▲북구·동구·군위군 찬성 30.2%, 반대 50.5% ▲중구·서구·남구·수성구 찬성 26.3%, 반대 55.7% ▲달서구·달성군 찬성 25.2%, 반대 59.4%다. 모든 지역에서 반대 여론이 과반을 넘었다.

◆ 40대 빼고는 모든 연령층 '반대' 과반 넘어서

연령별로는 ▲18~29살 찬성 24.2%, 반대 58.7% ▲30대 찬성 26.5%, 반대 50.3% ▲40대 찬성 39.1%, 반대 41.3% ▲50대 찬성 31.9%, 반대 53.7% ▲60대 찬성 19.5%, 반대 64.4% ▲70살 이상 찬성 21.7%, 반대 61.2%다.

민주당의 지지세가 강한 40대를 빼고는 모든 연령층에서 반대 여론이 과반을 넘었다. 40대에서만 오차범위 안에서 찬반이 비슷하게 나왔다.

성별로는 ▲남성 찬성 30.5%, 반대 59.2% ▲여성 찬성 24.1%, 반대 51.4%로 남녀 모두 반대가 많았다.

지지 정당별로는 민주당 지지층(찬성 39.3% 반대 40.7%)과 조국혁신당 지지층(찬성 38.3% 반대 51.3%)에서도 반대 의견이 팽팽하거나 우세하게 나타났다. 반면 국민의힘 지지층 68.3%, 개혁신당 지지층 60.0%, 진보당 지지층 54.7%가 반대했다. 과반을 넘어선 반대 여론이 압도했다.

이번 여론 조사는 휴대전화 가상(안심) 번호를 무작위로 추출해 자동 응답 조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

allpass@newspim.com