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[뉴스핌 여론조사] 대구시장 김부겸 vs 추경호…주요 이력과 대표 공약은

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  • 뉴스핌-리얼미터가 22~23일 대구시장 선거 여론조사를 한 결과 김부겸 43.0%, 추경호 48.0%로 오차범위 내 접전 양상이다.
  • 김부겸 후보는 AI 기반 '대구판 판교밸리' 조성과 소상공인·골목상권 회복 프로젝트 등 산업 대전환·복지 공약을 내걸었다.
  • 추경호 후보는 경제부총리 경험을 앞세워 대구 경제 체질 개선과 재난·의료 안전도시, 15분 생활권 문화도시 구축을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김부겸 43.0% 추경호 48.0% ...5.0%p 차 오차범위 접전
김부겸, AI 기반 '대구판 판교밸리' 조성·민생경제 회복 기치
추경호, 경제부총리 경험 앞세운 경제 재도약·안전도시 구축

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거 대구시장 선거에서 집권 여당인 김부겸 더불어민주당 후보와 제1야당인 추경호 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 25일 조사됐다.

이번 대구시장 선거는 '전 국무총리·전 장관' 출신인 김 후보와 '전 경제부총리·전 여당 원내대표' 이력을 가진 추 후보라는 여야 거물급 정치인 맞대결로 이목이 집중되고 있다.

김 후보는 인공지능(AI) 첨단산업 육성과 소상공인 지원을 통한 대구 산업 대전환, 추 후보는 풍부한 경제 관료 경험을 바탕으로 한 대구 경제 재도약과 재난·의료 안전도시를 핵심 공약으로 내걸었다.
6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-9

◆ '전 국무총리' 김부겸, AI 기반 '대구판 판교밸리'·소상공인 회복 프로젝트

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 22~23일 대구광역시 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보는 43.0%, 추 후보는 48.0%였다. 두 후보 간 격차는 5%p로 오차범위(±3.5%p) 안에서 접전 양상이다.  

김 후보는 1958년생으로 경북고와 서울대 정치학과를 나왔다. 47대 국무총리와 행정안전부 장관을 지낸 대표적인 대구 정치인이다. 민주당 출신으로 대구 수성구에서 국회의원을 지내며 보수의 심장이라는 대구에서 지역 기반을 탄탄히 다져왔다. 

유력한 대권주자인 김 후보는 당의 강력한 요청에 따라 이번 대구시장 선거에 출마했다. 합리적이고 따뜻한 개혁 진보 정치인으로 통한다. 재산 신고액은 16억1700만원이며 군복무는 미필이다.

김 후보의 1호 공약은 수성알파시티를 중심으로 한 AI 기반 '대구판 판교밸리' 조성이다. 국민성장펀드 15조 원을 유치하고 AI·미래차·로봇 등 첨단산업을 집중 육성한다. 이를 통해 오는 2035년까지 지역내총생산(GRDP) 150조 원과 양질의 일자리 10만 개를 창출하겠다는 구체적인 목표를 제시했다.

민생경제 회복을 위한 '소상공인·골목상권 회복 프로젝트'도 핵심 축이다. 대구 지역화폐 '대구로페이' 예산을 기존 3000억원에서 6000억원 규모로 확대한다. 1인 자영업자 휴식 지원제 도입과 금융·경영 지원을 강화해 골목상권 경쟁력을 키우겠다고 약속했다.

독립기념관 대구분원 설치와 24시간 긴급 어린이집 운영 확대, 어르신 공공일자리 확대의 보훈과 돌봄을 아우르는 복지·보훈 인프라 강화 공약도 내놨다.

◆ '전 경제부총리' 추경호, 대구 경제체질 개선·재도약...재난 의료 안전도시 공약

추 후보는 1960년생으로 계성고와 고려대 경영학과를 나왔다. 행정고시 합격 후 국무조정실장을 거쳐 대구 달성군에서 3선 국회의원을 지냈다. 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 국민의힘 원내대표를 지낸 대표적인 '경제·정책통'이다. 재산은 47억 1000만원을 신고했다. 군복무는 미필이다.

추 후보는 경제부총리 출신이라는 확실한 강점을 전면에 내세워 대구 경제의 체질 개선을 강조하고 있다. 중앙정부에서의 네트워크를 활용한 대규모 국가 예산 확보와 첨단산업 투자 유치, 과감한 기업 지원 확대를 통해 침체된 지역 경제를 반드시 되살리겠다는 약속을 하고 있다.

안전 분야에서는 재난·의료 안전도시 구축을 핵심 공약으로 내걸었다. 기존의 사후 수습 중심이었던 재난대응체계를 사전 예방과 통합 대응을 할 수 있는 시스템으로 전면 전환하겠다는 구상이다. 대구형 종합 재난방지 시스템 구축과 함께 재난의료 전문 인력과 교육기관 유치를 공약했다.

시민 삶의 질 향상을 위한 '15분 생활권 문화도시'도 내놨다. 도심 문화 콘텐츠를 대폭 확대하고 관광 경쟁력을 키워 젊은층 유입을 유도하고 생활 인프라 확충을 통해 도시 전반에 활력을 불어넣겠다는 정책을 내세우며 표심 공략 중이다.

뉴스핌-리얼미터 여론조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

allpass@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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