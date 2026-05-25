[뉴스핌 여론조사] 대구시장 김부겸 vs 추경호…주요 이력과 대표 공약은

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김부겸 43.0% 추경호 48.0% ...5.0%p 차 오차범위 접전

김부겸, AI 기반 '대구판 판교밸리' 조성·민생경제 회복 기치

추경호, 경제부총리 경험 앞세운 경제 재도약·안전도시 구축

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거 대구시장 선거에서 집권 여당인 김부겸 더불어민주당 후보와 제1야당인 추경호 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 25일 조사됐다.

이번 대구시장 선거는 '전 국무총리·전 장관' 출신인 김 후보와 '전 경제부총리·전 여당 원내대표' 이력을 가진 추 후보라는 여야 거물급 정치인 맞대결로 이목이 집중되고 있다.

김 후보는 인공지능(AI) 첨단산업 육성과 소상공인 지원을 통한 대구 산업 대전환, 추 후보는 풍부한 경제 관료 경험을 바탕으로 한 대구 경제 재도약과 재난·의료 안전도시를 핵심 공약으로 내걸었다.

◆ '전 국무총리' 김부겸, AI 기반 '대구판 판교밸리'·소상공인 회복 프로젝트

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 22~23일 대구광역시 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보는 43.0%, 추 후보는 48.0%였다. 두 후보 간 격차는 5%p로 오차범위(±3.5%p) 안에서 접전 양상이다.

김 후보는 1958년생으로 경북고와 서울대 정치학과를 나왔다. 47대 국무총리와 행정안전부 장관을 지낸 대표적인 대구 정치인이다. 민주당 출신으로 대구 수성구에서 국회의원을 지내며 보수의 심장이라는 대구에서 지역 기반을 탄탄히 다져왔다.

유력한 대권주자인 김 후보는 당의 강력한 요청에 따라 이번 대구시장 선거에 출마했다. 합리적이고 따뜻한 개혁 진보 정치인으로 통한다. 재산 신고액은 16억1700만원이며 군복무는 미필이다.

김 후보의 1호 공약은 수성알파시티를 중심으로 한 AI 기반 '대구판 판교밸리' 조성이다. 국민성장펀드 15조 원을 유치하고 AI·미래차·로봇 등 첨단산업을 집중 육성한다. 이를 통해 오는 2035년까지 지역내총생산(GRDP) 150조 원과 양질의 일자리 10만 개를 창출하겠다는 구체적인 목표를 제시했다.

민생경제 회복을 위한 '소상공인·골목상권 회복 프로젝트'도 핵심 축이다. 대구 지역화폐 '대구로페이' 예산을 기존 3000억원에서 6000억원 규모로 확대한다. 1인 자영업자 휴식 지원제 도입과 금융·경영 지원을 강화해 골목상권 경쟁력을 키우겠다고 약속했다.

독립기념관 대구분원 설치와 24시간 긴급 어린이집 운영 확대, 어르신 공공일자리 확대의 보훈과 돌봄을 아우르는 복지·보훈 인프라 강화 공약도 내놨다.

◆ '전 경제부총리' 추경호, 대구 경제체질 개선·재도약...재난 의료 안전도시 공약

추 후보는 1960년생으로 계성고와 고려대 경영학과를 나왔다. 행정고시 합격 후 국무조정실장을 거쳐 대구 달성군에서 3선 국회의원을 지냈다. 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 국민의힘 원내대표를 지낸 대표적인 '경제·정책통'이다. 재산은 47억 1000만원을 신고했다. 군복무는 미필이다.

추 후보는 경제부총리 출신이라는 확실한 강점을 전면에 내세워 대구 경제의 체질 개선을 강조하고 있다. 중앙정부에서의 네트워크를 활용한 대규모 국가 예산 확보와 첨단산업 투자 유치, 과감한 기업 지원 확대를 통해 침체된 지역 경제를 반드시 되살리겠다는 약속을 하고 있다.

안전 분야에서는 재난·의료 안전도시 구축을 핵심 공약으로 내걸었다. 기존의 사후 수습 중심이었던 재난대응체계를 사전 예방과 통합 대응을 할 수 있는 시스템으로 전면 전환하겠다는 구상이다. 대구형 종합 재난방지 시스템 구축과 함께 재난의료 전문 인력과 교육기관 유치를 공약했다.

시민 삶의 질 향상을 위한 '15분 생활권 문화도시'도 내놨다. 도심 문화 콘텐츠를 대폭 확대하고 관광 경쟁력을 키워 젊은층 유입을 유도하고 생활 인프라 확충을 통해 도시 전반에 활력을 불어넣겠다는 정책을 내세우며 표심 공략 중이다.

뉴스핌-리얼미터 여론조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

allpass@newspim.com