JW중외제약, 中서 2주 1회 투약 비만 신약 후보물질 도입

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약이 9일 중국 간앤리 파마슈티컬스와 GLP-1 신약 보팡글루타이드의 국내 독점 라이선스 계약을 체결했다.
- 계약 규모는 총 8110만달러로 계약금 500만달러와 단계별 마일스톤 7610만달러를 지급한다.
- 보팡글루타이드는 2주 1회 주사로 투여되며 비만 임상에서 평균 17.29% 체중 감소 효과를 나타냈다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 중국 제약사 간앤리 파마슈티컬스와 GLP-1 수용체 작용제 신약 후보물질 '보팡글루타이드(개발코드 GZR18)'에 대한 국내 독점 라이선스-인 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 계약으로 JW중외제약은 해당 후보물질의 국내 개발, 허가, 마케팅 및 상업화에 대한 독점 권리를 확보했다. 간앤리는 한국 내 임상시험계획(IND) 승인과 품목허가를 위한 규제 자료 제공 및 관련 업무에 협력한다.
계약 규모는 총 8110만달러로, JW중외제약은 계약금 500만달러와 함께 단계별 마일스톤 7610만달러를 지급한다. 마일스톤에는 제2형 당뇨병, 비만, 폐쇄성 수면무호흡증(OSA), 대사이상 관련 지방간염(MASH) 등 4개 적응증에 대한 개발, 허가 및 판매 조건이 포함된다. 매출에 따른 경상기술료(로열티)는 별도로 지급된다.
보팡글루타이드는 2주 1회 피하주사(SC) 방식으로 개발 중인 합성 펩타이드 기반 GLP-1 수용체 작용제다. 췌장 내 GLP-1 수용체에 작용해 인슐린 분비를 촉진하고 혈당을 조절하며, 위 배출 지연을 통해 포만감을 증가시켜 식욕 억제와 체중 감소 효과를 유도하는 기전을 갖고 있다.
현재 중국에서 임상 3상이 진행 중이며, 비만 적응증 임상 2b상에서는 30주간 격주 투여로 평균 17.29%의 체중 감소 효과를 나타냈다. 회사 측은 기존 주 1회 투여 치료제 대비 짧은 기간에도 유의미한 체중 감소 및 혈당 강하 효과를 확인했다고 설명했다.
아울러 미국 식품의약국(FDA)으로부터 만성 체중관리 적응증에 대한 임상 2상 시험계획을 승인받아 과체중 및 비만 환자를 대상으로 위약 및 터제파타이드와 비교하는 임상을 진행하고 있다.
JW중외제약은 해당 후보물질이 주 1회 투여가 일반적인 GLP-1 시장에서 투약 편의성을 기반으로 차별화 경쟁력을 확보할 것으로 기대하고 있다. 아울러 임상 단계가 진전된 후보물질을 도입해 빠르게 성장하는 대사질환 치료제 시장에 선제 대응한다는 전략이다.
회사는 올 하반기 보팡글루타이드의 비만 및 제2형 당뇨병 적응증에 대한 국내 임상 3상을 동시에 추진할 계획이다.
JW중외제약 신영섭 대표는 "이번 계약으로 당뇨·비만 중심의 대사질환 포트폴리오를 확대하게 됐다"며 "개발 및 허가 역량을 바탕으로 국내 상업화를 추진해 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하겠다"고 말했다.
간앤리 파마슈티컬스 최고사업책임자 리 지(Li Zhi)는 "이번 협력을 통해 한국 시장에서 개발과 상업화 기반을 마련하게 됐다"며 "양사가 긴밀히 협력해 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하겠다"고 밝혔다.
한편, 시장조사업체 그랜드 뷰 리서치에 따르면 아시아·태평양 지역 GLP-1 수용체 작용제 시장은 2025년 54억7190만달러에서 2033년 169억4760만달러로 성장하며 연평균 14%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.
sykim@newspim.com