KB증권, 도쿄 블룸버그 포럼서 한국 국채시장 홍보

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 13일 도쿄 블룸버그 포럼에 패널로 참석했다.
- 한국 국채시장 유동성과 제도 개선을 설명했다.
- 글로벌 투자자 네트워킹 강화와 투자 수요를 확인했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 지난달 13일 일본 도쿄에서 열린 블룸버그 'Invest in Asia: KTB(Korea Treasury Bond)' 포럼에 패널로 참석해 한국 국채시장을 알리고 글로벌 투자자들과 네트워킹을 강화했다고 9일 밝혔다.
이번 포럼은 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 한국예탁결제원이 참석한 한국경제 투자설명회와 연계해 블룸버그 일본 지사가 주최했으며, 일본 주요 글로벌 투자기관 관계자 100여 명이 참석했다.
KB증권 GST(Global Solution Team) 손태민 이사대우는 패널로 나서 한국 국채시장의 유동성과 제도 개선 사항을 설명하고, 외국인 투자자의 시장 접근성을 높이기 위한 정책 변화를 실무 관점에서 공유했다. 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞둔 상황에서 글로벌 기관투자자들의 한국 국채 투자 수요를 확인할 수 있었다는 게 회사 측 설명이다.
한편 구윤철 부총리는 미쓰이스미토모은행(SMBC)·미쓰비시UFJ(MUFG) 등 일본 주요 금융기관 고위 관계자들과 만나 한일 금융협력 증진을 논의했다.
손태민 KB증권 이사대우는 "KB증권은 마켓메이킹 역량을 기반으로 외국인 투자자의 한국 시장 진입 과정에서 발생하는 애로사항을 해소하고 차별화된 지원을 지속 확대할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com