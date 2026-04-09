[현장에서] 초호황의 역설…지금 삼성은 돈을 풀 때가 아니다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노조가 9일 영업이익 300조원 전망에 성과급 확대 요구했다.
- 반도체 사이클 호황과 AI 특수 불확실 속 보상 확대는 부담 우려된다.
- 성과급 기준 투명성 제고와 내부 소통 강화로 갈등 해결 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 연간 영업이익 300조원에 근접할 것이라는 전망이 나오면서 노조의 성과급 확대 목소리가 커지고 있다. 사상 최대 실적이 가시화되는 상황에서 구성원 보상을 늘려야 한다는 주장은 설득력이 있어 보인다. 그러나 지금의 호황을 근거로 보상 체계를 확대하는 것이 과연 지속 가능한 선택인지에 대해서는 보다 냉정한 판단이 필요하다.
반도체 산업은 대표적인 사이클 산업이다. 수요와 가격이 동시에 상승하는 호황기에는 이익이 급증하지만, 불황기에는 급격한 조정이 반복된다. 특히 현재 실적은 인공지능(AI) 서버 수요 확대라는 특수 요인에 크게 기대고 있다. 이 같은 흐름이 구조적 성장으로 이어질지, 일시적 과열에 그칠지는 아직 불확실하다. 초호황 국면에서의 의사결정일수록 더 보수적이어야 하는 이유다.
이런 상황에서 성과급 상한을 높이거나 보상 구조를 고정적으로 끌어올리는 것은 향후 부담으로 돌아올 수 있다. 비용 구조는 한번 상승하면 쉽게 낮추기 어렵고, 이는 곧 수익성 악화로 이어질 가능성이 크다. 초호황기에 늘린 보상이 불황기에 구조조정 압력으로 이어지는 악순환을 만들 수 있다는 점도 간과하기 어렵다.
더 중요한 것은 타이밍이다. 지금은 단순한 호황이 아니라 산업 패러다임 전환의 분기점이다. 고대역폭메모리(HBM), 첨단 패키징, 차세대 공정 등에서 글로벌 경쟁이 격화되며, 주요 기업들은 막대한 자금을 선제 투자에 쏟아 붓고 있다. 이 시점에서 내부 갈등이 장기화되거나 자원이 분산될 경우, 초격차를 유지할 기회를 스스로 좁히는 결과로 이어질 수 있다.
삼성전자의 문제는 단순히 보상 규모를 둘러싼 갈등에 그치지 않는다. 성과급 산정 기준에 대한 불신과 소통 부족이 누적되면서 조직 내부 긴장도 커지고 있다. 갈등을 억제하는 데 그칠 것이 아니라, 기준의 투명성을 높이고 구성원이 납득할 수 있는 설명과 합의를 이끌어내는 적극적인 문제 해결이 필요하다.
초호황의 시기일수록 기업은 더 신중하게 움직여야 한다. 지금은 돈을 나눌 때가 아니라, 어디에 써야 할지를 결정할 때다. 동시에 그 선택을 내부와 시장 모두에 설득할 수 있는 리더십이 삼성에 요구되고 있다.
syu@newspim.com