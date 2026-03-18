삼성전자 노조, 93% 찬성으로 파업 가결…5월 반도체 생산 멈추나

1969년 창사 이래 두 번째 파업…DS 조합원 대거 참여

HBM 생산 확대 시점 겹쳐 공급 우려…반도체 영향 촉각

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 노동조합이 성과급 제도 개선과 임금 인상 등을 요구하며 오는 5월 총파업에 돌입한다. 지난 2024년 7월 이후 약 2년 만에 벌어지는 이번 파업은 1969년 삼성전자 창사 이래 두 번째로 기록될 전망이다. 특히 반도체(DS) 부문 조합원이 대거 포함돼 고대역폭메모리(HBM) 등 주요 제품의 생산 및 공급망 차질에 대한 우려가 커지고 있다.

18일 업계에 따르면 초기업노동조합 삼성전자지부, 전국삼성전자노동조합, 삼성전자노조동행 등으로 구성된 삼성전자 노조 공동투쟁본부(공투본)는 지난 9일부터 실시한 쟁의행위 찬반투표 결과 93.1%의 압도적인 찬성률로 쟁의권을 확보했다. 전체 재적 조합원 약 9만 명 중 6만6199명(73.5%)이 투표에 참여했으며, 이 중 6만1456명이 파업에 찬성했다. 이미 중앙노동위원회로부터 조정 중지 결정을 받은 노조는 이번 투표 결과를 통해 합법적인 파업권을 갖게 됐다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 오상훈 삼성그룹노조연대 의장이 지난해 9월 30일 오후 서울 서초구 삼성전자빌딩 앞에서 열린 삼성그룹노동조합연대 투명하고 공정한 성과급 제도로의 개선을 촉구하는 기자회견에서 발언하고 있다. 2025.09.30 choipix16@newspim.com

공투본은 다음 달 23일 집회를 열고 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 본격적인 총파업에 들어갈 계획이다. 노조 측은 성과급 산정 기준의 투명화와 상한 폐지, 임금 인상률 7% 쟁취를 위해 물러서지 않겠다는 입장을 거듭 밝혔다.

양측의 협상은 지난해 11월부터 3개월간 이어졌으나 성과급 제도를 둘러싼 이견을 좁히지 못했다. 사측은 초과이익성과급(OPI) 재원을 경제적부가가치(EVA) 20% 또는 영업이익 10% 중 선택하는 방안과 함께 임금 인상률 6.2%, 자사주 20주 지급, 장기 근속 휴가 확대 등의 절충안을 내놨다. 특히 DS 부문에는 영업이익 100조 원 달성 시 OPI 100% 추가 지급이라는 특별 포상안도 제안했다.

지난 2024년 7월 전국삼성전자노동조합 조합원들이 경기 용인시 삼성전자 기흥캠퍼스 세미콘스포렉스에서 열린 총파업 승리 궐기대회에서 구호를 외치고 있다. [사진=뉴스핌DB]

그러나 노조가 요구한 OPI 상한 폐지가 걸림돌이 됐다. 회사측은 특정 사업부에만 혜택이 집중될 경우 타 사업부 직원들이 느낄 박탈감과 형평성 문제를 이유로 수용 불가 방침을 고수했고, 결국 지난달 19일 교섭 결렬이 선언됐다.

이번 파업이 현실화할 경우 삼성전자의 주력 사업인 반도체 부문의 타격이 불가피할 것으로 예상된다. 최대 노조인 초기업노조 구성원의 약 70%인 5만여 명이 DS 부문 소속이기 때문이다. 특히 업계에서는 HBM 생산 확대가 집중되는 5월에 파업이 강행될 경우 고객사 납품 기일 준수 등 경영 전반에 상당한 압박이 가해질 것으로 관측하고 있다.

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