NH투자증권, 부산 지역 고객 대상 투자설명회 진행

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IMA 자산관리 전략과 AI 반도체, 정책 모멘텀 등 주식 투자전략 설명

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 디지털자산관리센터는 오는 2일 부산 지역 고객 대상 투자설명회를 개최한다고 밝혔다.

1일 NH투자증권에 따르면 이번 행사는 부산금융센터에서 진행되며, 주제는 'AI 반도체가 끌어주고 정책 모멘텀이 밀어주는 주식 투자전략'이다. 설명회는 이재정 NH투자증권 디지털자산관리센터 부장과 박지훈 자산관리컨설팅부 부장이 맡아 진행한다.

[사진=NH투자증권]

1부에서는 'IMA 왜 가입해야 하는가?'를 주제로 종합투자계좌(IMA)의 상품 구조와 투자 매력도를 집중 설명한다. 변동성이 큰 시장 환경에서 IMA만의 안정적 자산관리 전략과 활용법을 제시하며, 고객 포트폴리오에 실제 적용할 수 있는 구체적인 가이드도 제공할 예정이다.

2부에서는 '국내, 해외 투자전략'을 주제로 AI 반도체 슈퍼사이클과 정부 정책 모멘텀이 동시에 작용하는 현 시장 흐름을 분석하고, 핵심 주도주 및 국내외 유망 종목을 발굴하는 관점을 공유한다.

이실 NH투자증권 디지털자산관리본부 상무는 "이번 부산 투자설명회는 빠르게 변화하는 시장 흐름 속에서 지역 고객과 직접 소통하며 NH투자증권만의 종합 자산관리 역량을 체감할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "IMA 등 차별화된 자산관리와 AI 반도체, 정책 모멘텀을 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com