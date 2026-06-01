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'탱크데이' 논란에 신세계그룹 기업가치 흔들...'탈벅' 인증 잇따라

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  • 스타벅스코리아가 1일 4000억원 선불금 전액 환불을 시작했고, '5·18 탱크데이' 논란으로 신세계그룹 이미지가 타격을 입었다.
  • 이마트와 ㈜신세계 주가가 2주 새 하락하며 시가총액 약 6500억원이 증발하는 등 투자심리가 위축됐다.
  • 스타벅스 매출과 결제액 감소, 환불 인증 확산으로 소비자 이탈과 브랜드 신뢰 훼손이 장기적인 기업가치 부담 요인으로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'탱크데이' 논란 2주째…주가도 후폭풍 직격탄
이마트·㈜신세계 주가 하락에 시총 6500억 증발
온라인상 선불충전금 환불 인증 사례 이어져

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란이 2주째 장기화되면서 신세계그룹 기업가치도 흔들리고 있다. 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과와 대표이사 전격 교체라는 '초강수'에도 소비자 반발이 확산되면서, 불과 2주 만에 그룹 핵심 계열사의 시가총액 6500억원이 증발했다.

여기에 스타벅스가 사태 수습을 위해 내놓은 '4000억원 규모 선불충전금 전액 환불' 조치가 1일 시작되면서 유통가에는 환불 대란 우려가 제기된다. 

서울 시내 스타벅스 매장의 모습 [사진=뉴스핌DB]

◆이마트·㈜신세계 시총 6500억 증발…투자심리도 위축

한국거래소에 따르면 이마트는 종가 기준 탱크데이 논란 직전인 지난 15일 10만2500원에서 이날 8만7700원으로 14.4% 하락했다. 같은 기간 ㈜신세계 역시 54만1000원에서 51만6000원으로 4.6% 떨어졌다.

주가 하락에 따라 기업가치도 휘청했다. 이마트 시가총액은 2조8286억원에서 2조4202억원으로 4084억원 줄었고, ㈜신세계 역시 5조1098억원에서 4조8737억원으로 2361억원 감소했다. 양사의 시가총액 감소분을 합치면 총 6445억원에 달한다. 스타벅스 '탱크데이' 논란이 불거진 지 2주 만에 신세계그룹 핵심 상장 계열사 기업가치가 6500억원 가까이 증발한 셈이다.

시장에서는 스타벅스 '탱크데이' 논란 장기화가 투자심리를 위축시키며 주가에도 부담으로 작용하고 있다는 분석이 나온다. 특히 이마트 주가는 논란 직전까지 10만원대를 유지하며 회복세를 보였지만, 사태가 불거진 이후 하락세로 돌아서며 9만원선마저 내준 상태다. 실적 개선 기대감보다 브랜드 리스크에 대한 우려가 더 크게 반영되고 있다는 평가다.

유통업계 관계자는 "유통 기업은 브랜드 신뢰가 핵심 경쟁력"이라며 "논란이 장기화될 경우 실적과 무관하게 기업가치 할인 요인으로 작용할 수 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 스타벅스가 오늘부터 14일까지 2주 간 기존 충전 금액 사용 비율 조건과 관계없이 고객이 요청할 경우 한시적으로 환불을 지원한다. 사진은 1일 오전 서울 시내의 한 스타벅스 매장에 게시된 환불 관련 안내문. yeawon2@newspim.com

◆'탈벅' 인증 사례 속출…소비 감소세도 뚜렷

소비자 이탈 움직임도 감지된다. 스타벅스는 지난달 18일 진행한 텀블러 프로모션 과정에서 특정 행사를 '탱크데이'로 명명하고 '책상에 탁!'이라는 문구를 사용했다. 이후 해당 표현이 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 제기되며 논란이 확산됐다.

정용진 회장의 사과와 경영진 교체에도 환불 요구가 이어지자 스타벅스는 이날부터 오는 14일까지 2주 간 스타벅스 선불충전금 카드 잔액에 대한 한시적 전액 환불에 나섰다. 업계에 따르면 스타벅스 카드 선불충전금 규모는 약 4000억원 수준으로 알려져 있다.

회사 측은 환불 수요에 대비해 매장 내 현금 보유량을 늘리는 등 대응 체계를 마련한 상태다. 스타벅스 관계자는 "환불을 원하는 고객들이 불편 없이 서비스를 이용할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

환불 첫날 온라인 상에서 분위기는 예사롭지 않았다. 주요 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 환불 신청 완료 화면과 잔액 인증 게시물이 잇따라 올라왔다. "충전금을 모두 환불했다", "생각보다 간단하게 신청했다", "1분도 걸리지 않았다"는 후기들도 공유됐다. 앱에 등록된 카드는 별도 매장 방문 없이 계좌 정보 입력만으로 환불 신청이 가능해 참여 장벽이 낮다는 평가다.

실제 소비 감소도 확인되고 있다. 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 논란이 불거진 지난달 18일부터 24일까지 스타벅스 카드 결제 추정액은 236억9000만원으로 집계됐다. 전주(321억6000만원)보다 84억7000만원 감소한 것으로, 감소율은 26.3%에 달했다.

업계에서는 환불 규모 자체보다 충성 고객층의 이탈 여부를 더 주목하고 있다. 스타벅스는 국내 커피업계에서 가장 강력한 멤버십 생태계를 구축한 브랜드로 꼽힌다. 핵심 고객층의 신뢰가 흔들릴 경우 단기 매출 감소를 넘어 브랜드 가치와 기업가치에도 장기적인 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다.

유통업계 관계자는 "이번 사태의 핵심은 환불 금액이 아니라 신뢰 회복 여부"라며 "향후 환불 규모와 매출 추이, 소비자 여론 변화가 스타벅스는 물론 신세계그룹 전체 기업가치의 향방을 가를 것으로 보인다"고 말했다.

nrd@newspim.com

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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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