전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

선거철마다 정치인 '고소·고발'…수사기관 행정력만 축난다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 1일 제9회 지방선거를 앞두고 여야 정치인과 시민단체의 고소·고발이 잇따르며 수사기관 부담이 커지고 있다.
  • 최근 대선·총선·지방선거에서 선거사범 입건은 각각 수천명 수준이지만 구속은 극히 적은 것으로 집계됐다.
  • 전문가들은 짧은 공소시효와 법적 조치의 정치적 활용성이 맞물려 선거철마다 고소·고발이 남발되고 행정력이 낭비된다고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

선거 공방 격화에 고발·맞고발..."법적 조치로 상대방 압박"
"선거철 고소·고발 증가...주요 정치인 수사는 '부담'"
선거사범 공소시효, 선거일 후 '6개월'

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 매 선거철 정치인 간 고소·고발이 잇따르면서 경찰 등 수사 기관의 행정력이 낭비되고 있다는 지적이 나온다.

1일 뉴스핌 취재를 종합하면, 오는 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 정치인을 대상으로 한 고소·고발이 잇따라 접수되고 있다. 선거범죄 자체가 증가하는 데다, 공직선거법상 선거사범의 공소시효가 6개월로 제한돼 있어 수사기관의 부담이 가중되고 있다는 분석이다.

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 5월 30일 오전 광주 서구 풍암동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 한 시민이 투표용지를 넣고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 선거철 후보간·정당간 정치 공방...경찰 고발로 이어져

지난 달 29일 이재명 대통령이 사전투표 도중 기표소 밖으로 나와 도장이 반만 찍혀도 괜찮냐고 물은 것과 관련해 국민의힘은 공직선거법 위반 혐의로 이 대통령을 경찰에 고발했다. 현장에 있던 선거관리 관계자도 함께 고발당했다.

국민의힘은 지난달 31일에는 소셜네트워크서비스(SNS)에 자신이 기표한 후보 이름을 공개한 더불어민주당(민주당) 이해식 국회의원을 공직선거법 위반 혐의로 서울 강동경찰서에 고발장을 제출했다.

민주당도 국민의힘 후보자를 고발했다. 정원오 민주당 서울시장 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 상대로 형법상 업무방해죄 및 공직선거법 위반죄로 서울경찰청에 고발했다고 지난 달 29일 밝혔다. 정 후보에 대한 비방 콘텐츠를 작성하고 배포했다는 게 고발 취지다. 전재수 민주당 부산시장 후보도 지난달 31일 박형준 국민의힘 부산시장 후보를 맞고발하면서 공방이 격화되는 양상이다.

시민단체들 역시 선거 국면에서 발생하는 각종 이슈와 관련 경찰 고발을 이어가고 있다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

◆ 지난 대선 선거사범 2925명...정치인 수사·짧은 공소시효 '부담'

선거 때마다 공직선거법 등을 위반해 입건되는 선거사범은 수천 명에 달한다. 여기에는 정치인뿐 아니라 선거폭력 등 각종 위반 행위가 포함된다. 검찰청 통계에 따르면 지난해 6월 치러진 제21대 대통령 선거 당시 2925명이 입건됐다. 2024년 4월 제 22대 국회의원 선거 당시에는 3101명이 입건됐다. 2022년 6월 제8회 전국동시지방선거 당시에는 3790명이 입건됐다.

다만 입건돼도 구속까지 이어지는 경우는 극히 일부다. 지난 대선의 경우 2925명 중 10명이 구속됐다. 지난 국회의원 선거 당시에는 3101명 중 13명이 구속됐다.

검찰청은 "주요 후보자에 대한 고소 및 고발이 크게 증가하여 제21대 대통령선거 사범은 제20대 대통령선거 대비 입건 인원이 증가했다"고 분석했다.

문제는 이 같은 사건을 짧은 기간 내 처리해야 한다는 점이다. 공직선거법 제268조는 선거사범의 공소시효를 선거일 후 6개월로 규정하고 있다.

김철현 경일대 특임교수 겸 정치평론가는 "정치 생명을 건 선거 같은 경우에는 지지자들 사이에서도 감정적인게 많아지는 부분이 있다"며 "그렇게되면 손쉽게 사용할 수 있는 방법이 법적인 조치"라고 짚었다. 김 교수는 "상대방에게 압박감도 줄 수 있고 이후 선거 상황에서도 유리할 수 있다고 생각하니까 (법적 조치)를 많이 활용하게 되는 것"이라고 설명했다. 그러면서 "선거 운동을 제어할 수 있는 방법이 법 질서 외에는 특별히 없고, 선거 사범은 6개월 내 1심을 하게 돼있다보니 후보자들이 선호하는 수단이 될 수 밖에 없는 부분이 있다"고 설명했다.

김상균 백석대 경찰학과 교수는 "선거철이 되면 고소·고발이 증가하게 되는데 선거 사범 관련해서는 경찰도 따로 대응을 하지만 고발인 조사 등에 시간이 많이 소요된다"며 "특히 정치적 사건이나 주요 정치인에 대해서는 수사 기관도 심리적으로 위축될 수 있어 적극적으로 수사하기가 어렵다"고 전했다.

gdy10@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동