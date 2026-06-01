메이크샵, 쇼핑몰 구축 넘어 파트너 기반 플랫폼 대전환 선언

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개발자·파트너센터 동시에 오픈…원스톱 수익 창출 환경 제공

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 커넥트웨이브의 전자상거래 통합 솔루션 메이크샵이 쇼핑몰 구축 중심 사업에서 벗어나 파트너 기반 플랫폼으로 사업 구조를 전환한다.

메이크샵은 1일 개발자센터와 파트너센터를 새롭게 열고 파트너사가 자사 서비스를 개발·판매·정산할 수 있는 플랫폼 생태계 구축에 나선다고 밝혔다.

메이크샵은 1일 개발자센터와 파트너센터를 새롭게 열고 파트너사가 자사 서비스를 개발·판매·정산할 수 있는 플랫폼 생태계 구축에 나선다고 밝혔다. 사진은 메이크샵 파트너센터 대표 이미지. [사진=메이크샵 제공]

이번 전환은 기존 쇼핑몰 구축 중심 솔루션을 넘어 파트너와 함께 성장하는 비즈니스 구조를 구현하는 데 목적이 있다. 메이크샵은 서비스 탐색부터 도입, 결제, 정산까지 전 과정을 원스톱으로 연결해 파트너사가 손쉽게 수익을 창출하고 사업을 확장할 수 있는 플랫폼으로 진화한다.

개발자센터는 API 및 앱 개발과 연동을 지원해 파트너사가 자유롭게 서비스를 구축할 수 있도록 한다. 파트너센터는 서비스 등록부터 판매, 정산, 운영 관리까지 통합 지원하는 비즈니스 관리 플랫폼이다. 파트너사는 메이크샵 인프라를 기반으로 쇼핑몰 운영자에게 자사 서비스를 직접 유통·판매할 수 있다.

플랫폼의 특징은 파트너사의 비즈니스 효율성이다. 별도의 영업 리소스 없이 쇼핑몰 고객을 대상으로 즉각적인 서비스 제안이 가능하며, 이용부터 결제, 정산까지 플랫폼 내에서 유기적으로 연결돼 실질적인 매출 창출로 이어진다.

입점 절차도 간소화했다. 가입 즉시 파트너 등록 및 개발 환경이 제공되며, 표준 5단계 프로세스를 통해 평균 3일 이내 심사 완료를 목표로 한다. 파트너사는 아이디어 단계의 서비스도 빠르게 시장에 선보이고 검증할 수 있다. 메이크샵은 다양한 카테고리의 쇼핑몰을 기반으로 서비스 특성에 맞는 타겟 고객을 정밀하게 매칭할 수 있도록 지원한다.

향후 메이크샵은 파트너사들이 개발한 서비스를 쇼핑몰 운영자에게 선보이고 직접 유통할 수 있는 마켓플레이스 '샵스토어' 서비스를 고도화해 3대 핵심 플랫폼 중심 구조를 완성할 계획이다.

nrd@newspim.com