전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.01 (월)
KYD 디데이
산업 제약·바이오

속보

더보기

오스코텍, 자가면역질환 신약 '세비도플레닙' 1조원 규모 기술수출

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 오스코텍은 1일 아지오스와 세비도플레닙 기술이전 계약을 체결했다고 밝혔다.
  • 오스코텍은 최대 6억6500만달러 규모 기술료와 향후 로열티를 받고, 아지오스는 세비도플레닙 글로벌 개발·상업화 권리를 확보했다.
  • 세비도플레닙은 ITP 등 자가면역질환 치료 후보로 임상 2상을 완료했으며, 오스코텍은 이를 계기로 항내성 항암제 연구개발에 집중한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 아지오스와 계약 체결…계약금 375억원 확보
ITP·류마티스관절염 글로벌 2상 완료 물질

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 오스코텍은 미국 희귀질환 치료제 전문 바이오 제약사인 아지오스 파마슈티컬스(Agios Pharmaceuticals)와 자가면역질환 치료제 후보물질 '세비도플레닙(Cevidoplenib)' 기술이전 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약에 따라 오스코텍은 아지오스에 세비도플레닙의 독점적 임상 개발 및 글로벌 상업화 권리를 이전한다. 오스코텍은 반환 의무가 없는 계약금 2500만달러(약 375억원)를 수령하며, 개발·허가·상업화 단계별 마일스톤을 포함하면 총 계약 규모는 최대 6억6500만달러(약 1조원)에 달한다. 상업화 이후에는 별도의 로열티도 받게 된다.

오스코텍 로고. [로고=오스코텍]

세비도플레닙은 비장 타이로신 카이네이즈(SYK)를 선택적으로 억제하는 경구용 저분자 합성신약 후보물질이다. 오스코텍과 제노스코가 공동 연구를 통해 발굴·개발했으며, 면역혈소판감소증(ITP)과 류마티스관절염(RA)을 대상으로 글로벌 임상 2상까지 완료했다.

이번 계약에 따른 기술료는 2016년 양사 계약에 따라 오스코텍과 제노스코에 각각 75%, 25% 비율로 배분된다.

세비도플레닙은 B세포와 대식세포 등에 과발현된 SYK를 선택적으로 억제해 자가항체에 의한 염증 반응을 조기에 차단하는 기전을 갖고 있다. 오스코텍은 지난 2023년 완료된 ITP 임상 2상에서 안전성과 내약성, 효능 측면의 경쟁력을 확인했다고 설명했다.

이 물질은 2014년 범부처신약개발사업단(KDDF) 과제로 선정돼 개발이 시작됐으며, 지난해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 ITP 치료를 위한 희귀의약품(ODD) 지정도 받았다. 현재는 ITP 1차 치료제로서 가능성을 확인하기 위한 연구자 임상과 약물 제형 변경에 대한 생물학적 동등성 시험이 진행 중이다.

아지오스는 희귀질환 치료제 개발 및 상업화에 주력하는 글로벌 바이오 제약사다. 주요 파이프라인으로는 피루브산 카이네이즈(PK) 활성제 '미타피바트(mitapivat)'가 있으며, 성인 지중해빈혈 및 PK 결핍 치료제로 미국과 유럽 등에서 허가를 받았다.

윤태영 오스코텍 대표는 "세비도플레닙 임상 2상 종료 이후 글로벌 기업들과 기술이전을 논의해왔으며, 희귀 혈액질환 분야 전문성을 갖춘 아지오스를 최적의 파트너로 판단했다"며 "세비도플레닙이 글로벌 환자들에게 새로운 치료 옵션이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

오스코텍은 이번 계약을 계기로 핵심 파이프라인인 항내성 항암제 연구개발에 집중할 계획이다.

한편 오스코텍은 지난 3월 급성골수성백혈병(AML) 치료제 후보물질 '덴피본티닙(Denfivontinib)' 공동 개발을 위해 미국 야티리 바이오와 계약을 체결했다. 야티리 바이오는 단백질체학과 인공지능(AI) 기반 바이오마커 발굴 전문 기업으로, 양사는 환자 맞춤형 정밀 치료제 개발 연구를 진행하고 있다.

sykim@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
사진
외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동