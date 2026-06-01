오스코텍, 자가면역질환 신약 '세비도플레닙' 1조원 규모 기술수출

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美 아지오스와 계약 체결…계약금 375억원 확보

ITP·류마티스관절염 글로벌 2상 완료 물질

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 오스코텍은 미국 희귀질환 치료제 전문 바이오 제약사인 아지오스 파마슈티컬스(Agios Pharmaceuticals)와 자가면역질환 치료제 후보물질 '세비도플레닙(Cevidoplenib)' 기술이전 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약에 따라 오스코텍은 아지오스에 세비도플레닙의 독점적 임상 개발 및 글로벌 상업화 권리를 이전한다. 오스코텍은 반환 의무가 없는 계약금 2500만달러(약 375억원)를 수령하며, 개발·허가·상업화 단계별 마일스톤을 포함하면 총 계약 규모는 최대 6억6500만달러(약 1조원)에 달한다. 상업화 이후에는 별도의 로열티도 받게 된다.

오스코텍 로고. [로고=오스코텍]

세비도플레닙은 비장 타이로신 카이네이즈(SYK)를 선택적으로 억제하는 경구용 저분자 합성신약 후보물질이다. 오스코텍과 제노스코가 공동 연구를 통해 발굴·개발했으며, 면역혈소판감소증(ITP)과 류마티스관절염(RA)을 대상으로 글로벌 임상 2상까지 완료했다.

이번 계약에 따른 기술료는 2016년 양사 계약에 따라 오스코텍과 제노스코에 각각 75%, 25% 비율로 배분된다.

세비도플레닙은 B세포와 대식세포 등에 과발현된 SYK를 선택적으로 억제해 자가항체에 의한 염증 반응을 조기에 차단하는 기전을 갖고 있다. 오스코텍은 지난 2023년 완료된 ITP 임상 2상에서 안전성과 내약성, 효능 측면의 경쟁력을 확인했다고 설명했다.

이 물질은 2014년 범부처신약개발사업단(KDDF) 과제로 선정돼 개발이 시작됐으며, 지난해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 ITP 치료를 위한 희귀의약품(ODD) 지정도 받았다. 현재는 ITP 1차 치료제로서 가능성을 확인하기 위한 연구자 임상과 약물 제형 변경에 대한 생물학적 동등성 시험이 진행 중이다.

아지오스는 희귀질환 치료제 개발 및 상업화에 주력하는 글로벌 바이오 제약사다. 주요 파이프라인으로는 피루브산 카이네이즈(PK) 활성제 '미타피바트(mitapivat)'가 있으며, 성인 지중해빈혈 및 PK 결핍 치료제로 미국과 유럽 등에서 허가를 받았다.

윤태영 오스코텍 대표는 "세비도플레닙 임상 2상 종료 이후 글로벌 기업들과 기술이전을 논의해왔으며, 희귀 혈액질환 분야 전문성을 갖춘 아지오스를 최적의 파트너로 판단했다"며 "세비도플레닙이 글로벌 환자들에게 새로운 치료 옵션이 될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

오스코텍은 이번 계약을 계기로 핵심 파이프라인인 항내성 항암제 연구개발에 집중할 계획이다.

한편 오스코텍은 지난 3월 급성골수성백혈병(AML) 치료제 후보물질 '덴피본티닙(Denfivontinib)' 공동 개발을 위해 미국 야티리 바이오와 계약을 체결했다. 야티리 바이오는 단백질체학과 인공지능(AI) 기반 바이오마커 발굴 전문 기업으로, 양사는 환자 맞춤형 정밀 치료제 개발 연구를 진행하고 있다.

sykim@newspim.com