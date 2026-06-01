[오늘 A주] 수출주문 감소에 하락...AI PC 관련주 급등

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 4057.74(-10.836, -0.27%)

선전성분지수 15340.36(-234.77, -1.51%)

촹예반지수 3950.94(-87.01, -2.15%)

커촹반50지수 1663.69(-87.63, -5.00%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 1일 중국 증시는 하락했다. 그동안 견조한 흐름을 보이던 수출이 부진에 빠질 것이라는 관측에 지수가 약세를 보였다.

이날 상하이종합지수는 0.27% 하락한 4057.74, 선전성분지수는 1.51% 하락한 15340.36, 촹예반지수는 2.15% 하락한 3950.94로 각각 장을 마감했다.

중국 민간 기관인 레이팅독(루이팅거우, 瑞霆狗)이 S&P 글로벌과 공동으로 조사한 지난 5월 제조업 PMI가 51.8을 기록했다고 1일 발표했다. 이는 전달의 52.2보다 0.4포인트(p) 낮아진 것이다. PMI는 소폭 낮아졌지만, 경기 확장 국면은 유지했다.

PMI는 대표적인 경기 선행 지표로, 50을 넘으면 경기 확장 국면, 50을 하회하면 경기 위축 구간으로 해석된다. 레이팅독 PMI는 주로 중국의 중소기업과 수출 기업을 대상으로 조사된다. 이에 반해 중국 국가통계국은 중국 내 대기업들을 위주로 조사한다.

레이팅독 PMI의 하위 항목 중 제조업 신규 수주는 12개월 연속 늘어났지만, 증가 폭은 4월보다 낮아졌다. 신규 수출 수주는 5개월 만에 감소세로 돌아섰다. 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 글로벌 수요 위축으로 이어지고 있다는 분석이 나온다.

지난달 31일 중국 국가통계국이 조사해 발표한 5월 제조업 PMI는 50.0이었다. 이는 4월보다 0.3포인트 하락한 수치다. 중국 내 내수 부진과 국제 유가 급등의 영향으로 중국의 5월 PMI가 낮아진 것으로 분석된다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 1일 추이

이날 특징주로는 AI PC 관련주가 강세를 보였다. 화친지수(華勤技術), 춘추뎬쯔(春秋電子), 성리징미(勝利精密) 등이 상한가를 기록했다.

젠슨 황 엔비디아 회장이 첫 AI PC용 칩인 N1 X를 공개하면서 AI PC 시장에 공식 진출했다. 젠슨 황 회장은 1일 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이' 기조연설에서 "우리는 개인용 PC를 개발하고 있으며, 새로운 PC 혁명의 시작은 엔비디아 RTX 스파크"라고 발언했다. 엔비디아 RTX 스파크는 엔비디아가 마이크로소프트와 협력해 선보인 노트북 라인업이다. 라인업에는 N1 X 칩을 탑재했다.

석탄 채굴업도 상승했다. 다유 넝위안(大有能源), 정저우 메이뎬(鄭州煤電) 등이 상한가를 기록했다.

중국 내 주요 석탄 선물 계약 대금이 1일 장중 한때 7% 이상 상승하면서 관련 주식 종목들도 함께 강세를 보였다. 궈하이(國海)증권은 보고서를 통해 "국제유가가 고공행진하면서 석탄 수요가 증가하고 있으며, 시장에 공급 부족 현상이 빚어지고 있다"며 "석탄 가격은 파동을 보이며 상승을 지속할 것"이라고 전망했다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.8167위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8176위안) 대비 0.0009위안 내린 것으로, 위안화 가치로는 0.01% 상승한 것이다.

ys1744@newspim.com