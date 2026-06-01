기아, 5월 27만7715대 판매…전년대비 2.7% 증가

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해외시장 23만2781대 판매, 전년 대비 3.4% 증가

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아는 5월 글로벌 시장 판매에서 증가세를 이어갔다.

기아는 국내 4만4713대, 해외 23만2781대, 특수 221대 등 전년 동기 대비 2.7% 증가한 27만7715대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 국내는 0.6% 감소하고 해외는 3.4% 증가한 수치다.

지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 7836대가 판매됐다. 승용은 레이 3419대, K5 2237대, 모닝 2234대 등 총 1만979대가 판매됐다.

현대차·기아 양재사옥 [사진=현대차·기아]

RV는 쏘렌토를 비롯해 스포티지 4760대, 카니발 4543대, 셀토스 3169대 등 총 2만 8683대가 판매됐다.

해외에선 스포티지가 4만7533대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 되었고 셀토스가 2만6039대, K4가 2만1488대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 14대, 해외에서 207대 등 총 221대를 판매했다.

기아 관계자는 "미국에서는 SUV 하이브리드, 유럽에서는 대중화 전기차 라인업을 앞세운 지역별 친환경차 판매 전략을 통해 3개월 연속 전년비 판매 성장세를 지속하고 있다"며 "앞으로도 지역별 맞춤형 판매 전략으로 판매 모멘텀을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.

y2kid@newspim.com