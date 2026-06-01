마이다스에셋자산운용, 금융그룹 독주 TDF 시장서 순자산 8위 차지

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 타깃데이트펀드(TDF) 시장에서 금융그룹 계열 운용사들이 상위권을 장악한 가운데 독립계 자산운용사인 마이다스에셋자산운용이 순자산 기준 8위에 올랐다.

1일 에프앤가이드와 금융투자업계에 따르면 지난달 28일 기준 국내 TDF 시장 순자산총액(NAV) 상위 1~7위는 은행·증권·보험사를 계열사로 둔 금융그룹 계열 운용사들이 차지했다.

[자료=마이다스에셋자산운용]

이 가운데 독립계 자산운용사인 마이다스에셋자산운용은 TDF 순자산 상위권에 이름을 올렸다. 회사 측은 계열사 판매망 없이 외부 판매 채널과 리테일 시장에서 경쟁해 거둔 성과라는 점을 강조했다.

마이다스에셋자산운용은 디폴트옵션 도입 이후 퇴직연금 가입자들의 투자 기준이 브랜드보다 장기 성과 중심으로 이동하면서 자금 유입이 이어지고 있다고 설명했다.

특히 '마이다스적격기본 TDF'의 장기 수익률이 자금 유입을 견인하고 있다는 분석이다. 에프앤가이드에 따르면 지난달 28일 기준 해당 상품의 최근 3년 수익률은 88.96%로 집계돼 국내 TDF 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다.

rkgml925@newspim.com