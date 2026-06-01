코스콤, 'AI Insight Day' 개최…현업 중심 업무 혁신 확산 나서

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개발·영업·업무 자동화 등 적용 사례 공유

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤 금융사업본부는 지난달 29일 '금융사업본부 AI Insight Day'를 통해 현업 중심의 업무 혁신 확산에 나섰다고 1일 밝혔다.

코스콤에 따르면 이날 행사에는 100여 명의 임직원이 참석했으며, 실제 업무에 활용 가능한 인공지능(AI) 적용 사례를 중심으로 세미나가 진행됐다.

이번 행사는 AI를 단순한 기술 트렌드가 아닌 실질적인 업무 생산성 향상 도구로 활용하기 위해 마련됐다. 특히 개발, 영업, 업무 자동화 등 현업과 직접 연계된 사례를 중심으로 구성해 참석자들의 이해도와 활용 가능성을 높였다는 설명이다.

코스콤 임직원들이 5월 29일 코스콤 본사에서 열린 '금융사업본부 AI Insight Day'에서 현업 중심 AI 활용 사례 발표를 듣고 있다. [사진=코스콤]

첫 번째 세션에서는 금융 IT 개발 업무에서 활용 가능한 AI 실무 사례와 향후 도입 방향이 소개됐다. ▲AI 업무 포털 ▲온실가스배출권 FEP ▲전문 프로토콜 관리 프로그램 등 주요 업무 영역에 AI를 적용한 사례를 공유하고, 향후 AI 도입 및 적용 로드맵도 제시됐다.

이어 진행된 AI Workspace 활용 사례 발표에서는 생성형 AI 도구를 활용한 업무 자동화 사례를 중심으로 외부 지식 연계, 제안 문서 자동 생성 등 현업에서 즉시 활용 가능한 사례를 공유했다. 자체 개발한 AI 기반 업무지원 환경과 웹 인터페이스 구성 사례도 소개됐다.

마지막 세션에서는 전사 AX 추진 담당 부서가 사내 AI 활용 환경 현황과 추진 계획을 발표했다. 전사 AI 구독 서비스 오픈 계획 등을 공유하며 AI 활용 기반 확대와 사내 업무 혁신 필요성을 강조했다.

코스콤은 이번 행사를 계기로 사업본부별 우수 AI 활용 사례를 지속 발굴하고, 반복 업무 자동화, 업무 지식 축적, 문서 작성 효율화, 개발 생산성 향상 등 실질적인 업무 개선 성과를 확대해 나갈 계획이다.

정기우 코스콤 금융사업본부장은 "AI Insight Day는 현업 직원들이 직접 경험한 AI 활용 사례를 공유하고, 이를 실제 업무 혁신으로 연결하기 위한 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 AI 활용 사례를 지속 발굴해 금융사업본부를 비롯한 사내 전반에서 실질적인 AI 적용 성과가 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com