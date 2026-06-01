르노코리아, 5월 5913대 판매…전년 대비 40% 감소

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아는 5월 한달 동안 내수 2893대, 수출 3020대로 총 5913대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 40% 감소한 수치다.

지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 31.2%, 해외 판매는 46.6% 감소한 것으로 집계됐다.

르노코리아는 지난달 국내시장에서 그랑 콜레오스 1248대, 필랑트 1201대, 아르카나 444대를 판매했다.

르노 그랑 콜레오스(Renault GRAND KOLEOS) 주행사진 [사진=르노코리아]

그랑 콜레오스는 지난 2024년 9월 출시 이후 내수 누적 판매 7만대를 돌파했고, 5월 판매량에서 하이브리드 모델은 2295대로 내수 실적의 79.3%를 차지했다.

수출은 아르카나 1308대, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 1058대, 폴스타4 654대 순으로 나타났다.

르노코리아 관계자는 "필랑트 및 그랑 콜레오스 실소유 고객들의 차량 만족도가 지속적으로 높게 나타나고 있는 만큼, 보다 많은 고객들이 차량을 직접 경험해 볼 수 있도록 전국 전시장 시승 이벤트, 로드쇼 등 고객 참여 프로모션을 꾸준히 진행할 계획"이라며 "수출의 경우 불안정한 국제 정세에 따라 생산 및 선적 스케줄을 최적화 중"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com