르노코리아, 5월 5913대 판매…전년 대비 40% 감소

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아는 1일 5월 내수 2893대·수출 3020대 등 총 5913대를 판매했다고 밝혔다
- 5월 판매량은 전년 동기 대비 40% 감소했으며 내수 31.2%·수출 46.6% 줄었다
- 그랑 콜레오스와 필랑트 만족도는 높아 시승 이벤트·로드쇼 등 고객 참여 프로모션을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아는 5월 한달 동안 내수 2893대, 수출 3020대로 총 5913대를 판매했다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 40% 감소한 수치다.
지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 31.2%, 해외 판매는 46.6% 감소한 것으로 집계됐다.
르노코리아는 지난달 국내시장에서 그랑 콜레오스 1248대, 필랑트 1201대, 아르카나 444대를 판매했다.
그랑 콜레오스는 지난 2024년 9월 출시 이후 내수 누적 판매 7만대를 돌파했고, 5월 판매량에서 하이브리드 모델은 2295대로 내수 실적의 79.3%를 차지했다.
수출은 아르카나 1308대, 그랑 콜레오스(수출명 뉴 콜레오스) 1058대, 폴스타4 654대 순으로 나타났다.
르노코리아 관계자는 "필랑트 및 그랑 콜레오스 실소유 고객들의 차량 만족도가 지속적으로 높게 나타나고 있는 만큼, 보다 많은 고객들이 차량을 직접 경험해 볼 수 있도록 전국 전시장 시승 이벤트, 로드쇼 등 고객 참여 프로모션을 꾸준히 진행할 계획"이라며 "수출의 경우 불안정한 국제 정세에 따라 생산 및 선적 스케줄을 최적화 중"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com