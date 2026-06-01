조현 "중동·호르무즈 불확실성으로 한국과 아프리카 간 협력 중요"

한-아프리카 외교장관회의 개막...50개국 참석

아프리카 협력 통해 공급망 위기 등 대응 모색

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 아프리카 대륙의 50개국 외교장관급 인사와 4개 지역기구인 아프리카연합(AU)·아프리카개발은행(AfDB)·아프리카대륙자유무역지대(AfCFTA)·아프리카 질병통제예방센터(CDC)가 참여한 한-아프리카 외교장관회의가 1일 서울 롯데호텔에서 개막했다.

한국이 아프리카 지역 국가 전체와 지역국제기구를 단독으로 초청해 회의를 개최한 것은 이번이 처음이다. 아프리카는 미국-이란 전쟁으로 인한 원유 공급 차질과 미·중 갈등, 보호무역주의 강화 등으로 전략적 가치가 크게 높아졌다. 정부는 이번 회의를 통해 중동 전쟁과 공급망 위기 등 불안정한 국제정세 속에서 협력 잠재력이 큰 아프리카 주요국들과 함께 대응 방안을 모색하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조현 외교부 장관과 사무엘 오쿠제토 아블라콰 가나 외교부 장관이 1일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.01 mironj19@newspim.com

조현 외교부 장관은 이날 개회사에서 "중동 지역의 지속적인 불안정과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 계속되는 가운데, 아프리카 국가들은 국제무대에서 지정학적·경제적 중요성이 더욱 커지고 있다"면서 한국과 아프리카의 협력 중요성을 강조했다.

조 장관은 "아프리카는 막대한 성장 잠재력을 보유한 세계에서 가장 젊은 대륙으로서, 널리 '미래의 대륙'으로 평가받고 있다"면서 "아프리카는 대서양, 인도양, 아덴만을 연결하는 주요 해상 교통로의 교차점에 위치해 있으며, 전 세계 핵심 광물 매장량의 약 30%를 보유하고 있는 것으로 추정된다"고 말했다.

조 장관은 이재명 대통령이 지난해 취임 이후 이집트·남아프리카공화국·가나 등 아프리카 주요국가 정상들과 회담한 것을 언급하면서 아프리카와 협력을 강화하려는 정부의 의지를 강조했다.

특히 조 장관은 한국이 과거 1인당 국민총소득(GNI)이 67달러에 불과한 전쟁의 폐허 속에서 짧은 기간에 경제·민주주의를 발전시켰던 경험을 아프리카의 파트너들과 공유하겠다는 뜻을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조현 외교부 장관이 1일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 개회사를 하고 있다. 2026.06.01 mironj19@newspim.com

이날 회의는 '글로벌 전환기 속 공동 대응을 위한 한-아프리카 파트너십'을 주제로 진행된 세션 1과 '글로벌 도전에 대한 공동 대응: 한-아프리카 연대'를 논의하는 세션 2로 나뉘어 열렸다.

외교부는 이번 회의에서 논의된 내용을 담은 결과 문서도 채택할 계획이다. 이 문서에는 경제협력과 미래 성장동력을 주제로 한 공동 번영, 글로벌 도전 과제에 대한 공동 대응을 토대로 하는 한-아프리카 협력 방향 등의 내용이 담길 것으로 보인다.

2일에는 외교장관회의 부대 행사로 한국과 아프리카의 기업인, 정부 인사, 외교 인사 등 300여 명이 참석하는 한-아프리카 비즈니스 포럼이 개최된다. 조 장관의 개회사에 이어 성 김 현대차 전략기획담당사장, 웸켈레 메네 AfCFTA 사무총장이 각각 기조연설을 한다.

이재명 대통령은 2일 이번 회의 참석을 위해 방한한 아프리카 국가들의 장관급 인사 20여명을 접견하고 한국과 아프리카의 협력 증진 방안들을 논의할 예정이다.

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