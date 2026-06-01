카카오게임즈, 신작 MMORPG '도깨비의세계' 3분기 출시

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슈퍼캣과 협업…한국 설화 소재 레트로 도트 감성

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈는 슈퍼캣과 함께 개발 중인 신작 MMORPG '프로젝트 OQ'의 게임명을 '도깨비의세계'로 확정하고 올해 3분기 출시한다고 1일 밝혔다.

'도깨비의세계'는 레트로 도트 감성의 그래픽이 특징인 2.5D MMORPG다. 유니티 엔진 기반에 슈퍼캣의 독자적인 그래픽스 기술을 적용했다. 한국 전통 설화와 도깨비 등을 게임 전반에 녹여냈다.

카카오게임즈가 슈퍼캣과 함께 개발 중인 신작 MMORPG '프로젝트 OQ'의 게임명을 '도깨비의세계'로 확정하고 올해 3분기 출시한다. [사진= 카카오게임즈]

게임은 직업의 경계를 허문 스킬 덱 빌딩 시스템을 갖춘다. 플레이어 개개인의 플레이 스타일에 맞는 전투를 구현할 수 있다. 문파 중심의 협력 콘텐츠와 선택적으로 참여 가능한 대규모 PvP 콘텐츠를 마련해 라이트 이용자와 코어 이용자 모두가 즐길 수 있도록 했다.

카카오게임즈는 축적된 퍼블리싱 및 라이브 서비스 운영 역량을 바탕으로 안정적인 서비스를 제공할 계획이다.

슈퍼캣은 2016년 설립된 게임 개발사로 모바일 MMORPG '바람의나라: 연', '돌키우기 온라인', '그래니의 저택' 등을 개발했다. 네이버제트와 합작해 메타버스 플랫폼 '젭(ZEP)'을 운영하고 있다.

'도깨비의세계'는 7월 중 사전등록을 시작한다.

origin@newspim.com