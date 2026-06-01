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[마감시황] 코스피, 사상 첫 8700선 마감...'개인·기관' 매수에 3% ↑

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 1일 3% 넘게 급등하며 8788선에 안착했다
  • 삼성전자가 시총 2000조원 돌파하며 코스피 상승을 주도했다
  • 반면 코스닥은 1050선으로 하락했고 원·달러 환율은 소폭 내렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 10% 급등...국내 첫 2000조원 기업 등극
코스피 장중 8800선 돌파…매수 사이드카도 발동
코스닥 2.3% 하락…'개인·기관' 동반 매도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 1일 코스피가 3% 넘게 상승하며 8780선에 안착했다. 삼성전자가 국내 증시 최초로 시가총액 2000조원을 돌파한 가운데 반도체와 금융주가 지수 상승을 이끌었다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 312.23포인트(3.68%) 오른 8788.38에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 3812억원, 2조5302억원 순매수한 반면 외국인은 2조9138억원 순매도했다.

이날 코스피는 장중 8800선을 돌파하기도 했다. 오전 11시30분32초에는 코스피200 선물 급등에 따라 프로그램매매 매수호가 효력을 일시 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 반도체 업종의 상승세로 1일 오후 코스피가 전장 종가보다 312.23 포인트(3.68%) 상승하며 8788.38로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.06.01 yym58@newspim.com

코스피 시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. 특히 이날 삼성전자는 10.88% 오른 35만1500원에 거래를 마쳤다. 시가총액은 2052조원 수준으로 늘어나며 국내 상장사 최초로 2000조원을 넘어섰다. 우선주를 제외한 기준으로 단일 상장사의 시가총액이 2000조원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

이 밖에 SK하이닉스(1.89%), 현대차(4.15%), 삼성생명(5.02%), 삼성물산(5.32%) 등이 상승했다. 반면 삼성전기(-5.12%), HD현대중공업(-1.15%) 등은 약세를 보였다.

증권가는 반도체 업황에 대한 낙관론을 이어갔다. 이날 SK증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 61만원, 400만원으로 상향 조정했다. 한동희 SK증권 연구원은 "장기공급계약(LTA)을 통한 수요 가시성 확보와 2027년 HBM 가격의 강력한 인상 가능성에 주목할 필요가 있다"며 "이에 따른 유례없는 구조적 업황 강세 장기화가 향후 실적 가시성 확대를 이끌 것"이라고 분석했다.

증권가에서는 코스피의 추가 상승 가능성도 제기하고 있다. DB증권은 인공지능(AI) 인프라 투자 확대가 지속될 경우 하반기 코스피가 1만포인트를 넘어 최고 1만1700선까지 상승할 수 있다고 전망했다.

한지영 키움증권 연구원은 "여전히 이익 컨센서스 추가 상향 등 상방 재료가 남아 있다"며 "국내 증시의 주도주인 반도체 업종의 수출 모멘텀이 지속될 수 있는지가 향후 시장 방향성을 결정할 것"이라고 말했다.

반면 코스닥은 전 거래일 대비 24.77포인트(2.30%) 내린 1050.03에 마감했다. 외국인이 8015억원 순매수했지만 개인과 기관이 각각 4866억원, 2014억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 대부분이 하락했다. 에코프로비엠(-4.61%), 에코프로(-6.19%), 알테오젠(-0.81%), 주성엔지니어링(-7.25%), 코오롱티슈진(-5.26%), 삼천당제약(-3.69%), 펩트론(-7.48%) 등이 약세를 보였다. 반면 레인보우로보틱스(12.39%)와 HLB(9.25%)는 강세를 나타냈다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 3.6원 내린 1504.3원에 거래를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 반도체 업종의 상승세로 1일 오후 코스피가 전장 종가보다 312.23 포인트(3.68%) 상승하며 8788.38로, 코스닥은 24.77 포인트(2.30%) 하락한 1050.03으로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 4.00원 하락한 1503.90원에 주간거래를 마감했다. 2026.06.01 yym58@newspim.com

nylee54@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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