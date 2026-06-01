현대차, 5월 32만5473대 판매…전년 대비 7.7% 감소

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 5월 글로벌 판매 32만5473대로 감소했다.
- 국내 4만5364대, 해외 28만109대로 모두 줄었다.
- 부품 수급 차질 탓, 출고 확대로 회복 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 5월 글로벌 판매에서 감소세를 기록했다.
현대차는 국내 4만5364대, 해외 28만109대 등 전 세계 시장에서 전년 동월 대비 7.7% 감소한 총 32만5473대를 판매했다고 1일 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 국내 판매는 23.1%, 해외 판매는 4.6% 감소한 것으로 집계됐다.
국내시장에서 세단은 그랜저 5183대, 아반떼 4526대, 쏘나타 4118대 등 총 1만4876대를 팔았다. RV는 싼타페 2862대, 아이오닉 5 2575대, 투싼 2183대 등 총 1만5799대 판매됐다.
럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2220대, GV70 1798대, GV80 1547대 등 총 6161대가 팔렸다.
현대차 관계자는 "협력사 부품 수급 차질에 따른 생산 감소 영향이 이번 달에도 이어지며 주요 차종의 공급이 제한됐다"며 "더 뉴 그랜저의 출고가 이번 달부터 본격화되는 만큼 판매 실적은 점차 회복할 것으로 기대한다"고 말했다.
y2kid@newspim.com