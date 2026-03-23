전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.23 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

AI 반도체 주문 몰리는데...삼성전자 '16년 풀가동' 체제 흔들린다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

메모리 가동률 16년 연속 100%...노조 총파업 변수
엔비디아·AMD 협력 확대 속 생산 안정성 흔들어
장기 공급 계약 확대 국면 속 고객사 신뢰 유지 시험대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 주문이 쏟아지는 시점에 노조 파업 리스크에 직면했다. 엔비디아와 AMD를 중심으로 주문이 빠르게 늘고 있는 상황에서 16년간 이어온 메모리 풀가동 체제에 균열 가능성이 제기된다. 생산 안정성이 핵심 경쟁력으로 떠오른 가운데 공급 차질 우려가 커지면서 고객사 신뢰에도 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다.

◆16년 연속 가동률 100%…총파업 현실화 땐 생산 차질 불가피
23일 삼성전자 사업보고서에 따르면 메모리사업은 지난 2010년부터 지난해까지 16년 연속 가동률 100%를 유지해 왔다. 삼성전자는 2010년부터 메모리사업 가동률을 별도로 공개하고 있으며, 2009년까지는 DS부문 전체 가동률을 공시했다. 2009년 반도체 사업 가동률은 99.9%다. 이는 지속적인 풀가동 체제로 시장 대응력을 유지해왔다는 의미다. 특히 AI 반도체 수요가 급증한 최근 HBM 중심으로 생산 능력을 최대한 끌어올리며 공급 부족 상황에 대응해 온 것으로 보고 있다.

삼성전자 DS부문 메모리사업 가동률 추이(%) [AI 인포그래픽=서영욱 기자]

그러나 오는 5월 노조가 총파업에 돌입할 경우 이 같은 100% 가동 체제가 처음으로 흔들릴 수 있다는 점에서 파장이 적지 않을 것으로 보인다. 생산라인 특성상 일부 공정에서라도 차질이 발생하면 전체 공정 흐름에 영향을 줄 수 있어 가동률 하락이 불가피하다는 관측도 나온다. 업계에서는 메모리 공정의 특성상 연속 공정이 중요한 만큼 단기간의 인력 공백도 생산량 감소로 이어질 수 있다고 보고 있다.

◆공급 부족 속 '생산 안정성' 더 중요해져...계약에도 영향
문제는 시점이다. 현재 글로벌 AI 반도체 시장은 공급 부족이 구조화된 상황으로, 주요 고객사들은 안정적인 공급망 확보를 핵심 기준으로 삼고 있다. 엔비디아를 비롯한 빅테크 기업들은 HBM 공급 부족 속에서 복수의 공급선을 확보하려는 움직임을 보이고 있으며, 파운드리 역시 생산 안정성을 최우선 요소로 평가하고 있다.

이런 상황에서 삼성전자 내부에서 생산 차질 가능성이 부각될 경우 고객사와의 계약 관계에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기된다. 특히 중장기 공급 계약이 확대되는 흐름 속에서 생산 불확실성은 단기 변수에 그치지 않고 향후 수주 경쟁력에도 부담으로 작용할 수 있다는 분석이다. 실제로 글로벌 반도체 업계에서는 생산 안정성이 기술력 못지않은 경쟁 요소로 자리 잡고 있으며, 공급 차질 이력은 고객사 포트폴리오 조정으로 이어지는 사례도 적지 않다.

전국삼성전자노동조합 조합원들 [사진=뉴스핌DB]

◆엔비디아·AMD 협력 확대…반격 시동 중인데
삼성전자는 최근 엔비디아와 AMD 등과의 협력을 확대하며 AI 반도체 공급망 내 입지 회복을 추진하고 있다. 노조 리스크가 장기화될 경우 이러한 전략에도 제약이 불가피할 것으로 보인다.

삼성전자는 지난 18일 주주총회에서 "삼성이 돌아왔다"는 고객사 평가를 공개하며 경쟁력 회복에 자신감을 드러내고 있다. 실제로 엔비디아와의 협력에서는 GTC 2026에서 공개된 AI 추론용 '그록(Groq)' 칩 일부를 4나노 공정으로 생산하며 파운드리 사업에서 실질적 고객을 확보했다는 점을 보여줬다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 기조연설에서 "땡큐, 삼성"이라고 직접 언급한 점도 공급망 내 위상 변화의 신호로 해석된다.

메모리 부문에서도 협력 확대가 이어지고 있다. 삼성전자는 엔비디아 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)'에 적용될 HBM4와 HBM4E를 공개하며 AI 반도체 내 위상을 공고히 했다.

AMD와의 협력 역시 구체화되는 흐름이다. 삼성전자는 AMD와 양해각서(MOU)를 체결하고 차세대 AI 가속기 'MI455X'에 HBM4를 공급하는 한편, 서버용 EPYC 프로세서에 DDR5 메모리를 제공하기로 했다. 양사는 메모리를 넘어 향후 파운드리 협력 가능성까지 논의하며 관계를 전략적 수준으로 확대하고 있다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 18일 서울 이태원동 승지원에서 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 만찬에 앞서 술잔을 들고 기념 촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

◆"공급 흔들리면 고객도 떠난다"
다만 노조 리스크가 장기화될 경우 생산 안정성에 대한 우려가 커지면서 이러한 공급 확대 전략에도 제약이 불가피할 것이라는 관측이 나온다.

업계 관계자는 "AI 반도체 시장은 공급 안정성이 핵심 경쟁력으로 자리 잡은 상황"이라며 "파업 등으로 생산 차질 우려가 커질 경우 주요 고객사 입장에서는 공급 리스크를 줄이기 위해 거래선을 다변화할 가능성도 배제하기 어렵다"고 말했다. 이어 "특히 HBM처럼 고객사와의 긴밀한 협력이 중요한 제품일수록 신뢰 관계가 흔들릴 경우 장기 계약에도 영향을 줄 수 있다"고 덧붙였다.

노조와 사측 간 협상이 장기화될 경우 16년간 이어온 풀가동 체제가 흔들리는 것은 물론, 삼성전자의 AI 반도체 사업 확장 전략에도 부담으로 작용할 수 있다는 점에서 향후 협상 결과에 업계의 이목이 쏠리고 있다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
사진
국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동