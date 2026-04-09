"오늘이 제일 싸다"…메모리값 폭등에 PC값 '도미노 인상'

AI 핵심 요약beta
- AI 서버 수요로 메모리 가격이 9일 90% 급등했다.
- 삼성전자 LG전자 등 PC 태블릿 가격을 17만~100만 원 인상했다.
- 글로벌 제조사들도 15~25% 가격을 올리며 IT 기기 인상 지속 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성·LG 일제 인상…20% 추가 상승하나
노트북 이어 스마트폰까지 가격 인상 가능성
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 인공지능(AI) 서버 수요 폭증에 따른 메모리 부품 가격 급등으로 국내외 PC와 IT 기기 가격 인상이 가속화되고 있다. 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대로 소비자용 메모리 공급이 줄어드는 구조가 형성되면서 삼성전자와 LG전자를 비롯한 주요 제조사들은 노트북과 태블릿 가격을 일제히 인상하고 나섰다.
9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 1분기 D램 가격은 지난해 4분기 대비 최대 90% 이상 치솟았고, 낸드(NAND)플래시 등 저장장치도 공급 부족으로 80%대 급등했다.
이 같은 부품값 상승은 PC 제조 원가에 직접적인 영향을 미치고 있다. 카운터포인트리서치는 메모리 가격 급등과 글로벌 불확실성이 맞물려 IT 기기 전반의 가격 인상을 촉발하고 있으며, 제조사들이 부품 원가 구조 변화에 따라 불가피하게 가격 조정에 나서고 있다고 분석했다.
국내에서는 LG전자가 지난 1일부터 '그램' 일부 모델 가격을 최대 100만 원 인상했다. 2026년형 16인치 그램 모델은 출시가인 314만 원에서 현재 354만 원대로 약 13% 상승했다. 삼성전자도 '갤럭시북6 시리즈' 가격을 사양에 따라 17만 5000원에서 최대 90만 원까지 올렸으며, 갤럭시 탭S11 울트라 등 태블릿 제품도 최대 15만 원가량 인상했다.
글로벌 시장의 인상세도 가파르다. 대만 에이수스는 1월부터 노트북과 데스크톱 가격을 15~25% 올렸고, 에이서는 재고 고갈로 3월 말부터 가격 인상을 단행했다. 미국 HP와 델도 2분기 가격 조정을 공식화했다. 이 외에 소니 플레이스테이션5와 게이트웨이, 셋톱박스 등도 메모리 가격 상승 영향으로 가격이 오르거나 통신사들이 비상상황에 직면했다.
업계에서는 가격 상승 압력이 다른 IT 기기로 확대될 것으로 전망한다. 특히 스마트폰의 경우 생산 원가의 30%를 메모리가 차지하는 만큼 인상 가능성이 높은 것으로 거론된다. 시장에서는 "오늘이 가장 싸다"는 말이 나오며 소비자들의 구매 움직임이 포착되고 있으며, 업계 안팍에서는 연말까지 PC 평균 가격이 20% 이상 추가 상승할 가능성도 제기된다. 여기에 국제 정세의 불확실성 속에 원재료비, 물류비, 에너지 비용이 동반 상승하면서 제조사들의 원가 부담은 가중되고 있다. 이에 IT 기기 가격 인상 압력은 당분간 지속될 전망이다.
업계 관계자는 "AI 서버 수요가 지속되는 한 메모리 가격 상승 압력은 쉽게 꺽이지 않을것"이라며 "PC를 시작으로 스마트폰, 태블릿 등 IT 기기 가격이 전반적으로 상승하는 흐름이 이어질 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com