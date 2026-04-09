신한투자증권, 전주 국민연금공단사무소 개소

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 전북혁신도시에 국민연금공단사무소를 열고 연기금 서비스 강화에 나섰다.
9일 신한투자증권은 전북혁신도시에 '국민연금공단사무소'를 개소하고 본격적인 운영에 착수했다고 밝혔다. 개소식은 지난 1일 열렸다.
국민연금공단사무소는 전주를 거점으로 국민연금공단과의 실시간 소통 창구 역할을 수행한다. 주요 업무는 ▲국민연금공단 및 위탁 운용사의 운용 관련 요구사항 현장 대응 ▲리서치본부 세미나 지원 ▲그룹사 인력 간 협업 ▲전북 지역 유관기관 대상 업무 수행 등이다.
신한투자증권은 이번 사무소 개소를 통해 신한금융그룹의 자본시장·자산운용 특화 금융허브 구축에 동참한다. 증권·자산운용·펀드파트너스 등 그룹사 간 협업을 통해 연기금 대상 종합 가치사슬(Full Value Chain) 서비스를 제공할 방침이다.
신한투자증권 관계자는 "국민연금공단사무소는 신한금융그룹의 전북혁신도시 금융허브 조성에 동참하기 위한 첫 걸음"이라고 밝혔다.
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