신한투자증권, '생산적 금융' 블루북 발간

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 '생산적 금융 I : 자본 재배치의 시대' 블루북을 발간했다고 17일 밝혔다.
이번 보고서는 한국 경제 자본이 생산성 높은 산업과 기업으로 이동하는 생산적 금융 체계 구축의 필요성을 분석했다.
1부에서는 부동산과 안정적 자산 중심으로 고착된 자본 배분 구조를 진단하고 AI·반도체·바이오 등 전략 산업으로 자본을 유도하는 금융 플랫폼 구축 필요성을 제시했다. 2부에서는 자본비용 재배치, 가계 자금 머니무브, 회수시장 복원 등 세 가지 전이 경로를, 3부에서는 생산적 금융 전환 과정에서 은행·증권사·벤처캐피털(VC)의 역할 변화를 다뤘다.
보고서는 VC가 세컨더리 시장을 통한 재투자 촉진자로 역할이 확대될 것으로 분석했다.
한편 신한투자증권은 신한금융그룹의 생산적 금융 추진단 일원으로 기업투자금융(CIB) 총괄사장 직속 전담 조직 'IB종합금융부'를 신설했다. 올해 발행어음 출시 첫해부터 조달 자금의 35%를 모험자본에 투자할 계획이다.
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