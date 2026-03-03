신한투자증권, '신한Premier 발행어음' 2회차 출시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 '신한Premier 발행어음'의 두 번째 상품을 출시한다고 3일 밝혔다.
신한Premier 발행어음은 신한투자증권이 직접 발행하는 1년 이내 만기의 어음으로, 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급하는 상품이다.
회사에 따르면 2회차 발행어음은 수시형과 약정형 1년물로 구성됐다. 수시형은 세전 연 2.50% 금리가 적용되며, 약정형 1년물은 세전 3.30% 금리가 적용된다. 최소가입금액은 100만원이며, 개인고객 대상이다.
신한투자증권이 지난달 첫 출시한 신한 Premier 발행어음 특판상품 500억원은 출시 하루 반 만에 완판된 바 있다.
신한투자증권은 신한금융그룹이 'K-성장, K-금융' 기치 아래 추진 중인 '생산적금융 추진단' 일원으로서 모험자본 육성에 적극 나서고 있다. CIB총괄사장 직속으로 생산적금융 전담조직인 IB종합금융부를 신설했으며, 발행어음 출시 첫해부터 조달자금 35%를 모험자본에 투자할 계획이다.
회사는 "국내 굴지의 신한금융그룹 네트워크와 다년간 축적된 그룹의 중견·중소, 벤처 등에 대한 투자 노하우도 큰 힘이 될 것"이라며 "고객에게 안정적인 투자기회를 제공하기 위해 투자자보호를 최우선으로 리스크 관리에도 최선을 다할 계획"이라고 전했다.
