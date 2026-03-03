질병청, 소아청소년 비만 예방수칙 발표…10년 새 유병률 4.9%p 급증

비만 예방관리 영상 교육자료도 보급
맞춤형 비만 중재 프로그램 개발 예정
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 6세부터 18세까지 소아청소년 비만 유병률이 10년 전에 비해 최대 4.9%포인트(p) 증가했다. 정부는 아이들의 식생활·신체 활동 등을 고려해 '소아청소년 비만 예방관리수칙'을 최초 제정했다.
질병관리청은 오는 4일 세계 비만의 날을 맞아 대한비만학회(소아청소년위원회)와 공동으로 '소아청소년 비만 예방관리수칙'을 제정·배포하고 비만 예방관리 영상 교육자료 4종을 제작·보급한다고 3일 밝혔다.
세계 비만의 날은 전 세계에서 비만 문제에 대한 인식을 높이고 비만 예방, 치료의 중요성을 사회적으로 확산하고자 세계 비만 연맹이 지정한 날이다. 소아청소년 비만은 2017년 소아청소년 성장도표 기준 연령별 체질량지수(BMI) 95백분위수 이상으로 정의되며 체질량지수 85백분위수 이상은 과체중을 포함하는 비만군으로 분류된다.
2024년 국민건강영양조사에 따르면, 2022~2024년 소아(6~11세)와 청소년(12~18세) 비만 유병률은 10년 전인 2013~2015년과 비교했을 때 4.9%p, 3.6%p 증가한 것으로 나타났다.
소아청소년기는 신체적·정서적 성장과 발달이 이루어지는 시기로 이 시기에 형성된 생활 습관은 성인기까지 고착돼 평생 건강 상태로 직결될 가능성이 높다. 질병청은 소아청소년 비만을 단순한 체중 문제가 아닌 질환의 문제로 접근할 필요가 있다고 밝혔다.
이번에 정부와 대한비만학회가 합동으로 제정한 '소아청소년 비만 예방관리수칙'은 정부가 비만을 만성질환으로 간주해 최초로 제정한 수칙이다. 아이들의 실제 식생활·신체 활동 등 다양한 측면을 고려해 실천 가능성을 높였다.
초등학생과 중고등학생의 하루 생활 흐름을 고려해 눈높이에 맞춘 수칙 제정을 통해 활용률도 높였다. 학생 외 보호자용 수칙도 별도 제정해 가족이나 학교에서 비만 예방·관리를 위한 도움이 절실한 점도 강조했다.
질병청은 대한비만학회와 합동으로 소아청소년 비만 영상 교육자료 4편을 함께 제작했다. 교육부와 협력해 가정·학교 등 다양한 현장에서 활용할 수 있도록 질병청 누리집, 국가건강정보포털 게재 등 안내도 적극 실시할 예정이다.
국립보건연구원은 2025년 비만 예방관리 연구 로드맵을 구축해 소아·청소년 맞춤형 비만 중재 프로그램을 개발할 예정이다. 특히 지역 특성을 감안해 지역별 건강 격차도 해소한다.
김민선 대한비만학회 이사장은 "이번 소아청소년 비만 예방관리수칙은 식습관, 신체활동, 생활환경을 통합적으로 고려해 의학적 근거에 기반해 마련된 실천 중심 지침"이라며 "소아청소년 비만은 더 이상 개인의 문제가 아니라 사회적 환경이 복합적으로 작용한 결과인 만큼 가정, 학교, 지역사회가 함께 참여할 때 예방 효과를 극대화할 수 있다"고 설명했다.
임승관 질병청장은 "비만은 단순히 체중 증가의 문제가 아니라 다양한 만성질환을 유발할 수 있어 예방이 필요한 질환"이라며 "소아청소년 비만을 예방하기 위해 가족, 학교, 지역사회가 함께 만드는 작은 노력이 아이들의 평생 건강을 지키는 출발점이 될 것"이라고 했다.
임 청장은 "만성질환 예방 관리를 위해 만성질환 예방수칙 제작·보급, 국민건강정보포털을 통한 정보제공 등을 통해 지속적으로 노력해 나가겠다"고 강조했다.
