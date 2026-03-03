여야, 2월 국회 마지막날도 대구·경북 행정통합법 처리 협상 '평행선'

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 여야가 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 처리를 두고 2월 임시국회 마지막 날까지 협상에 나섰지만, 이견을 좁히지 못한 채 평행선을 달리고 있다.
국민의힘은 즉시 국회 법제사법위원회(법사위)를 열어 TK 행정통합 특별법의 조속한 처리가 필요하다고 주장하는 반면, 더불어민주당은 TK와 대전·충남 행정통합을 함께 추진해야 한다는 입장이다.
송언석 국민의힘 원내대표는 3일 국회 운영위원장실에서 여야 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 "한병도 민주당 원내대표에게 오늘 법사위와 본회의 열어 TK 통합법을 통과시켜달라고 수차례 강하게 요청했다"고 말했다.
송 원내대표는 "오늘 중에 이 법이 통과되지 않는다면 사실상 TK 행정통합은 무산되는 것과 마찬가지"라며 "이는 지역주민들을 매우 힘들게 하는 상황이 된다"고 말했다.
이어 "그런데 민주당에서는 대전·충남 통합법과 같이 묶어서 처리해야 된다는 입장을 갖고 있는 것 같다"며 "다시 한번 민주당의 전향적 태도 전환을 요청하면서 이번 회기 내 TK 통합법이 꼭 처리할 수 있기를 강력하게 촉구하는 바"라고 강조했다.
반면 한병도 원내대표는 "야당은 대구·경북 통합을 이야기했지만 경북에서는 아직도 8개 시·군의회 의장단이 반대하고 있다"며 "통합의 의미를 제대로 살리려면 당론으로 정리해 입장을 빨리 밝혀달라"며 논의가 진전되지 못한 책임은 야당 측에 있다는 취지로 말했다.
한 원내대표는 "또한 저희가 강력하게 요구한 것은 대전·충남 통합을 전향적으로 검토해 달라는 것"이라며 "대전과 충남은 모두 국민의힘 소속 시·도지사와 의회 의장인 만큼 통합을 결정하면 충분히 설득할 수 있을 것"이라고 말했다.
만약 국민의힘에서 대전·충남 특별법 찬성 당론을 정하면 이날 중 법사위를 열 수 있는냐는 취재진 질문에 한 원내대표는 "아직은 입장 차이를 조율하지 못했다"며 "서로 의견을 나눠보고 입장이 오는지 지켜보겠다"고 답했다.
jeongwon1026@newspim.com