경찰, 2차 특검과 사건 이첩 협의…"순직해병 특검 사건 신속 마무리"

김건희 특검 83건·내란 특검 23건
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직 해병 특검) 인계 사건을 수사하는 경찰이 2차 종합특검에 이첩할 사건과 파견 인력을 논의 중이다. 경찰은 순직 해병 특검으로부터 넘겨받은 사건 2건도 빨리 마무리한다는 계획이다.
경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부(특수본) 관계자는 3일 오전 열린 정례 기자간담회에서 "현재까지 특검에 넘겨진 사건은 없다"며 "특검에 보유 중인 사건 목록 전달했고 이후 인계를 위한 협의 단계에 있다"고 말했다.
2차 종합특검에 파견할 인력에 대해서는 "아직까지 정해진 게 없다 특검 측과 계속 협의 중"이라고 덧붙였다.
현재까지 3대 특검 특수본에서 수사 중인 사건은 총 108건이다. 사건 별로는 순직해병 특검 사건(1팀) 2건, 내란특검 사건(2팀) 23건, 김건희특검 사건(3팀) 83건이다. 내란특검 사건 중에는 군에서 재이첩된 사건이 6건 포함됐다. 6건 중에는 김현태 전 육군 특전사령부 707특수임무단장 사건도 포함됐다.
경찰은 순직 해병 특검 사건에 집중할 예정이다. 특수본 관계자는 "1팀이 갖고 있는 경북청과 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 사건은 2차 종합특검으로 넘어가지 않을 것으로 예상된다"며 "최대한 빠른 시간 내에 수사를 마무리할 예정"이라고 말했다.
경북청은 2023년 해병대 수사단으로부터 순직해병 관련 사건을 이첩받았다가 다시 국방부 검찰단으로 넘겼다. 이 과정에서 대통령실 외압 의혹이 제기됐다. 이 전 대표는 순직 해병 사건 핵심 인물인 임성근 전 해병대1사단장을 구명하기 위해 김건희 여사와 접촉했다는 의혹을 받고 있다.
정진석 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관 불구속 송치가 이뤄진 이유에 대해서는 특수본은 "구속 사유와 필요성 등을 종합적으로 검토했을 때 불구속 송치가 적정하다고 판단했다"고 전했다.
특수본은 지난달 24일 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리에관한법률 위반 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다. 이들은 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 열린 수석비서관 회의에서 대통령실 내 PC 전체를 초기화하는 내용 계획안을 올린 혐의를 받고 있다. 경찰은 이들이 12·3 비상계엄 관련 자료를 없애려 한 것으로 보고 있다.
krawjp@newspim.com