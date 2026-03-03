경찰, 국세청 코인 2차 탈취범 추적...1차 탈취범 수사

강남서 비트코인 유출...압수물 관리 체계 개선
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 두 차례에 걸친 국세청 코인 유출 사건을 수사하는 경찰이 1차 탈취범을 검거했으며 2차 탈취자를 추적 중이다.
경찰청 관계자는 3일 오전 정례 기자간담회에서 국세청 코인 유출 사건 수사 상황에 대해 "현재 2차 탈취자를 추적하고 있고 동결된 가상자산 환수 등 방안을 진행하고 있다"고 밝혔다.
앞서 국세청은 지난달 27일 코인 유출 사건과 관련해 경찰에 수사를 의뢰했다. 국세청은 지난달 26일 고액 체납자로부터 가상자산 지갑을 압류했다는 사실을 알리는 보도자료에 가상자산 저장용 USB 사진을 올렸다. 이로 인해 지갑 핵심 비밀번호인 '니모닉 코드'가 유출됐다. 이후 외부에서 가상자산 지갑에 접근한 정황이 포착된 것으로 알려졌다.
경찰청은 국세청 수사 의뢰 접수 즉시 입건 전 조사에 나섰다. 지난달 28일 1차 탈취자가 경찰청에 자수서를 제출했고 경찰은 지난 1일 40대 피의자를 검거했다. 경찰은 탈취자를 조사한 뒤 귀가 조치했으며 자수서와 관련 내용 자료를 확보해 수사 중이다.
경찰청 사이버테러수사대는 수사 과정에서 1차 탈취자가 가상자산을 반납했으나 추가로 가상자산이 빠져나간 것을 확인했다. 2차 탈취자는 아직 특정된 상태는 아니며 경찰 추적 단계다.
경찰청 관계자는 피해 규모에 대해서는 "수사 중"이라며 "시세 등이 변동되기 때문에 확인해야 하고 자주 거래되는 코인이 아니라 확인해봐야 한다"고 설명했다.
국세청 관리 부실 수사에 대해서는 경찰청 관계자는 "행정업무 과정서 실수 진술된 부분은 있는데 그 외 다른 부분을 전제로 하는 것은 없다"고 말했다.
경찰청은 서울 강남경찰서에서 범죄에 연루돼 임의 제출받은 비트코인이 외부로 유출되는 등 경찰 가상자산 관리에 허점이 드러난 데 대해 관리 체계를 개선했다.
경찰청 관계자는 "지난달 23일부터 가상자산 압수물 관리체계 개선 계획을 시행하고 있다'며 "압수절차를 압수준비, 압수, 보관, 송치 4단계별로 세부사항을 규정했다"고 설명했다.
이어 "상반기 중으로 압수한 가상자산을 가상자산 사업자에 위탁보관하는 시스템을 구축해 실행하도록 준비하고 있다"며 "가상자산 압수 규칙, 매뉴얼을 촘촘히 만들어 추진할 계획"이라고 말했다.
강남경찰서는 지난 2021년 11월 범죄에 연루돼 임의 제출받은 비트코인 22개가 외부로 유출된 사실을 파악했다. 경기북부경찰청 사이버수사과는 피의자 2명을 체포했으며 법원은 이들 중 가상화폐 실운영자 1명에 대해 구속영장을 발부했다.
krawjp@newspim.com