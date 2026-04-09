아이센스 CGM '케어센스 에어', 독일 공보험 GKV 등재

AI 핵심 요약beta
- 아이센스의 연속혈당측정기 케어센스 에어가 9일 독일 공보험 체계 GKV에 등재됐다.
- GKV는 독일 인구 90% 이상이 가입한 공보험으로 처방 기반 보험 급여 적용이 가능해졌다.
- 이는 한국 등 6개국에 이어 7번째 보험 등재로 올해 CGM 매출 400억원 목표 달성을 추진한다.
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차세대 '에어 2' FDA 임상도 착수
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이센스의 연속혈당측정기(CGM) '케어센스 에어'가 독일 공보험 체계에 등재되며 유럽 시장 공략에 속도를 낸다.
9일 아이센스는 케어센스 에어(CareSens Air)가 독일 공보험 체계인 GKV(Gesetzliche Krankenversicherung)에 등재됐다고 밝혔다.
GKV는 독일 전체 인구의 약 90% 이상이 가입한 공보험 체계로, 등재 시 처방 기반 보험 급여 적용이 가능하다. 이번 등재로 독일 내 실질적인 판매 기반이 마련됐다. 독일 CGM 시장은 유럽 내에서도 최대 규모로 꼽힌다.
이번 독일 GKV 등재는 한국·영국·에스토니아·헝가리·폴란드·체코에 이어 7번째 보험 등재 사례다.
아이센스 관계자는 "독일 GKV 등재는 유럽 시장 공략에 있어 중요한 마일스톤"이라며 "올해 CGM 매출 400억원 목표 달성을 위해 글로벌 확장 전략을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 아이센스는 지난 2월 차세대 CGM '케어센스 에어 2'의 미국 시장 진출을 위한 식품의약국(FDA) 임상 절차에 착수했다.
dconnect@newspim.com