과기부총리 만난 이통 3사 대표들..."환골탈태 수준의 보안 강화 절실"

AI 핵심 요약beta
- 배경훈 과기정통부 부총리가 9일 이통 3사 대표와 간담회를 열었다.
- 3사 CEO들은 보안 문제로 사과하며 환골탈태 수준 강화 의지를 밝혔다.
- AI 인프라 구축과 국가 기간통신사업자로서 기여를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 지난해부터 올해까지 나란히 보안 관련 문제를 겪은 국내 이동통신 3사의 대표이사들이 배경훈 과학기술정보통신부 부총리 겸 장관을 만나 보안 강화에 대한 의지를 강조했다.
과기정통부는 9일 오후 한국과학기술회관에서 배경훈 부총리와 정재헌 SK텔레콤 대표, 박윤영 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표가 참여하는 간담회를 개최했다.
이 자리에서 이통 3사 CEO들은 지난해부터 발생한 보안 관련 문제들에 대해 환골탈태 수준의 보안 강화를 추진하겠다고 입을 모았다.
정재헌 SKT 대표는 "저희를 비롯해 이통사들 모두 여러 가지 어려운 점들이나 국민들에게 심려를 끼쳐 드린 점이 많았다"며 "정말 환골탈태할수 있는 모습을 보여드리고 급격하게 변화하는 미래 시대에 통신 3사가 앞서 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
박윤영 KT 대표도 "지난해 발생한 해킹 이슈로 국민 여러분들과 정부에 큰 불편과 걱정을 끼쳐 드려 매우 송구스럽다"며 "취임 이후 정보 보안, 네트워크 현장을 찾아 보안과 네트워크에 빈틈이 없는지 살펴보고 있다. 이번 조직 개편에서는 정보 보안을 담당하는 조직을 CEO 직속으로 위치시키고 보안 업무 거버넌스 통합, 내외부 전문인력의 보강을 통해 KT의 보안역량을 강화했다"고 말했다.
홍범식 LG유플러스 대표는 "통신의 기본은 보안, 품질, 안전이라고 생각하고 있다. 이를 최우선 원칙으로 삼고 더욱 공고히 하도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "보안에 관련해서는 기초부터 철저히 점검해 고객들이 안심할 수 있는 환경을 만들고 모든 조건을 검증하는 제로 트러스트 보안체계를 구축하겠다"고 강조했다.
국가기간통신사업자로 인공지능 전환(AX)에 앞장서겠다는 의지도 밝혔다.
정 대표는 "AI 풀스택 정책을 통해 미래 먹거리를 AI에서 찾을 수 있도록 여러 가지 준비들을 하고 있다"며 "근간이 되는 AI 인프라 산업에 저희가 할 수 있는 역량을 쏟아보려고 하며 오늘 간담회에서 저희 계획들을 말씀드리고 해법을 찾아갈 수 있을 것 같다"고 전했다.
박 대표도 "생활용 AI를 준비해 국민 개개인의 일상이 더욱 편리해줄 수 있도록 노력하고 기업 간 거래(B2B)에서도 실질적 AI 사업 모델을 준비해 국가 발전과 산업 혁신에 기여할 것"이라며 "정부가 추진하는 AI 정책에 발맞춰 KT 자체 AI 모델인 믿음, 글로벌 협력 모델 독자 파운데이션 모델까지 포함하는 개방형 AI 플랫폼을 통해 국민 선택권을 넓히고 산업 생태계를 확장할 것"이라고 강했다.
홍 대표도 "통신 기반인 네트워크를 고도화하고 AI 에이전트와 디지털 트윈 기술을 활용해 AI가 스스로 판단하는 오토노머스 네트워크(Autonomous Network)도 속도를 내 추진할 것"이라며 "LG그룹의 기술 역량이 결집된 '원 LG' 전략 하에 AI 인프라 확보 모델을 속도감 있게 도입하는 등 국가 AI 인프라 강화에 기여하겠다"고 말했다.
배경훈 부총리는 "오늘 이 자리는 통신 산업이 국민들게 신뢰를 회복하고 민생에 기여하는 것은 물론 미래에 새로운 역할을 어떻게 할지 논의하는 자리가 돼야 한다"며 "지난해와 같은 문제가 발생하지 않도록 통신 3사와 과기정통부가 더욱 노력해 환골탈태의 변화와 기여로 답을 해야 할 시점"이라고 밝혔다.
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