李대통령, 10일 '민주노총 간담회'…노동 현장 의견 청취

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 10일 청와대에서 민주노총 관계자들과 간담회를 가졌다.
- 양경수 위원장 등 24명이 참석해 노동권 보장 정책을 발제하고 토론했다.
- 오전 10시부터 90분간 '노동 존중 상생 미래' 슬로건 아래 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 노동 현장의 의견을 청취하기 위해 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 포함한 민주노총 관계자들과 간담회를 갖는다.
청와대는 9일 "이 대통령이 오는 10일 청와대에서 민주노총 초청 간담회를 개최한다"며 "간담회는 '노동이 존중받는 나라, 함께 만드는 상생의 미래'라는 슬로건 아래 마련됐다"고 밝혔다.
민주노총에서는 양 위원장을 포함한 임원들, 가맹조직 위원장들까지 포함해 총 24명이 참석한다. 청와대에서는 김용범 정책실장과 문진영 사회수석, 류덕현 재정기획보좌관이 참석한다. 정부 기관에서는 김영훈 고용노동부 장관, 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 박수근 중앙노동위원회 위원장이 함께한다.
이번 간담회는 오전 10시부터 총 90분여간 진행된다. 이 대통령 모두발언과 양 위원장의 인사말에 이어 민주노총 측의 '모든 노동자의 노동권 보장을 위한 정책 제안' 발제와 토론이 이어진다. 발제는 민주노총 부위원장이자 대변인인 전호일 부위원장이 맡았다.
이 대통령은 앞서 지난달 24일 청와대에서 한국노청 초청 간담회를 갖고 "노동자는 본질적으로 약자이기 때문에 노동자들 간의 단결과 단체교섭, 단체행동과 같은 노동 기본 3권이 제대로 보장되는 게 중요하다"고 발언한 바 있다.
이 대통령은 한국노총 간담회에서 "앞으로도 노동계가 단결을 통해 힘의 균형을 조금이나마 회복하길 바라고 정부도 그렇게 될 수 있도록 노력하겠다"며 "대화할 수 있는 공간, 자신의 주장을 마음껏 표현할 수 있는 공간들을 최대한 확보하고 충분한 대화와 타협을 통해 우리 사회의 심각한 문제인 양극화를 조금이나마 완화하는 길에 함께해 달라"고 요청했다.
pcjay@newspim.com