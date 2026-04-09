李대통령 "일할 시간 4년 1개월 밖에 없다…공직자들 속도 내달라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 수석보좌관회의에서 국정 속도전을 요구했다.
- 남은 4년1개월을 두 배 속도로 8년2개월처럼 활용하라고 지시했다.
- 법 개정과 추가 근무 독려하며 생각 틀 전환을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
필요하면 법 개정…지침, 시행령도 바꾸자"
"속도 내서 잘 해왔지만, 지금보다 노력하자" 당부
"잠을 조금 더 줄이자…초과근무 대가 제대로 지불"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 9일 "우리가 일을 할 수 있는 시간이 4년 1개월 정도밖에 남지 않았다. 남은 시간이 짧지만 국정 속도를 두 배로 올리면 8년 2개월이 남는다"며 정부 부처 관계자들에게 국정 업무 '속도전'을 요구했다. 필요한 경우 헌법이 허용하는 선에서 국회 협조를 구해 법을 개정해서라도 속도를 내야 한다고 강조했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 "공직자들이 힘들기는 하겠지만 속도를 배가해야겠다"며 이렇게 말했다.
그러면서 이 대통령은 회의에 참가한 공직자들을 향해 생각의 틀을 전환하라고 했다. 이 대통령은 "지금은 대전환의 시기이고 지금까지와는 전혀 다른 차원으로 사고를 해야 한다"며 "시간을 줄이는 것은 물론이고 목표가 명확하다면 행정 절차의 1, 2, 3, 4단계를 동시에 수행하도록 해라. 필요하면 관련 규정도 개정하라"고 지시했다.
이 대통령은 "법, 시행령, 규칙, 지침, 관행에 매여서 벗어나지 못하는 경우가 있다"며 "그런 것은 통상적인 시기에나 그러는 것이고, 지금은 비상시기라서 생각의 틀을 바꿔야 한다. 필요하다면 법도 다시 만들거나 개정하고, 지침이나 시행령도 바꾸면 된다"고 강조했다.
이 대통령은 "국가의 더 나은 미래를 설계하고, 국민의 삶을 나아지게 하려면 비상한 조치가 필요하다"며 "통상적인 절차나 규범, 판단, 결정으로는 부족하다. 지금도 속도를 내서 잘해 왔지만 지금보다 더 노력해 달라"고 부탁했다.
이 대통령은 공직자들에게 추가 근무도 독려했다. 그는 "잠을 조금 더 줄이자"라며 "청와대도 포괄임금제를 너무 강조하지 마라. 연장근무, 야근, 휴일과 주말에 근무하면 제대로 대가를 지불하라"고 했다.
특히 김용범 정책실장을 향해 이 대통령은 "초과근무 월 최고 한도가 있지 않느냐. 이건 초과근무를 할 필요도 없는 사람이 쓸데없이 근무하는 것을 대비해 만든 것 아니냐"며 "이 문화를 바꿔야겠다. (공직자들을) 믿어 주고 진짜 필요한 사람은 더 일하게 하자. 관리와 감독을 잘하면 되니 개선책을 만들어 달라"고 지시했다.
pcjay@newspim.com