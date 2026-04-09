李대통령 "호르무즈 선원 안전 귀환 최우선…지방우선 정책 기조 확고히 해야"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 청와대 수석보좌관회의에서 중동 휴전 대응을 지시했다.
- 호르무즈 묶인 선박 귀환과 원유 확보, 에너지 다변화를 주문했다.
- 지방주도 성장과 국민통합으로 위기 극복을 강조했다.
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"지방균형발전은 국가생존전략"…국민통합 강조
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 9일 미국과 이란의 2주간 휴전 합의로 중동 전쟁이 새 국면에 접어들자 "정부는 긴장의 끈을 조금도 놓지 말고 발생 가능한 모든 시나리오에 따른 준비된 대책들을 더욱 세밀하게 그리고 선제적으로 추진해야 한다"고 단속했다.
아울러 "중동 전쟁이 언제, 어떤 방식으로 마무리되든 전쟁 이후는 전혀 다른 세계가 열린다. 그에 따른 대비를 철저히 해야 한다"며 "지방이 주도하는 모두의 성장으로의 대전환은 우리 경제의 지속적인 또 질적인 도약을 위한 필수 조건"이라고 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 29차 수석보관회의를 주재하며 이같이 말했다.
이 대통령은 먼저 중동 상황과 관련해 "아직은 결과를 낙관하기 어렵다. 순조롭게 협상이 이뤄진대도 전쟁의 충격이 상당기간 이어질 우려가 높다"며 "가장 시급한 과제는 현재 호르무즈 해협에 발이 묶인 우리 선원들과 선박들을 안전하게 귀환시키는 것"이라고 했다.
이 대통령은 그러면서 "우리가 가진 외교 역량 네트워크를 총동원해서 국제사회와의 긴밀한 공조를 바탕으로 적극적인 협의에 나서달라"며 "원유와 핵심 원자재 추가 확보에도 총력을 다해 달라"고 당부했다. 이어 "특히 플라스틱, 비닐, 의료용품과 같이 수급 우려가 불거진 품목의 안정적 관리에도 만전을 기해달라"고 했다.
이 대통령은 지속가능한 성장에 필요한 조건으로 ▲에너지 수급처 다변화 ▲재생에너지 중심 사회로 전환 ▲산업구조 혁신을 꼽았으며 ▲초인공지능(ASI) ▲차세대 소형 모듈식 원자로(SMR) ▲AI 로봇을 포함한 미래성장산업 육성에도 더욱 박차를 가해야 한다고 주문했다.
이 대통령은 또한 지방균형발전의 중요성을 언급하며 "아직은 미약하나 지방이 주도하는 성장인 '뉴 노멀' 흐름이 곳곳에서 관찰되고 있다. 우리 정부 출범 이후인 지난해 하반기 비수도권 취업자 증가폭이 상반기보다 2배 이상 확대됐고, 비수도권 청년층 고용률도 상반기보다 개선됐다"고 설명했다.
이어 "이런 흐름을 경제 전반으로 더욱 확산시켜야 한다"며 "무엇보다 지방우대 재정, 지방우선 정책 기조를 확고히 해야 한다"고 말했다.
이 대통령은 "현대자동차그룹의 새만금 투자와 같은 대규모 지방투자 프로젝트를 지속할 뿐 아니라 중장기 재정전략에 있어 지방우대 정책을 견조하게 이어나가야 한다"며 "대한민국의 더 나은 내일은 지방에서 시작된다는 자세로 지방주도성장의 토대를 더욱 단단하게 구축해야 한다"고 거듭 강조했다.
이 대통령은 갈등과 대립이 아닌 통합으로 비상위기를 극복해야 한다는 의지를 밝혔다.
이 대통령은 "극도로 불안정한 국제 정세의 파도를 넘고, 산적한 내부 과제를 해결하려면 국가 역량을 하나로 모아야 한다"며 "여러 복합 위기를 앞에 두고 우리 스스로 분열하고 갈등·대립할 여유가 없다"고 지적했다.
이 대통령은 특히 "정부가 앞장서겠다"며 "일자리 등 핵심 현안에 대한 사회적 대타협을 위해 다양한 의견을 경청하고 국민의 뜻을 하나로 모아가야 한다"고 말했다. 국민통합을 교란하는 가짜 조작 정보를 악의적으로 유포하면 무관용 원칙으로 엄정하게 대응한다는 방침도 전했다.
the13ook@newspim.com