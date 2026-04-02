청와대 "호르무즈 통행료 납부 검토 안해…고려 사항도 아니다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 2일 "호르무즈 해협 통행료 납부 신중 검토는 사실무근이며 고려 사항도 아니다"라고 선을 그었다.
청와대 국가안보실은 이날 오후 언론 공지를 통해 "우리 정부는 관련 국제 규범 등에 따라 호르무즈 해협 내 우리를 포함한 모든 선박에 대한 자유로운 항행·안전 보장, 글로벌 에너지 공급 정상화가 조속히 이뤄져야 한다는 입장이다. 이러한 입장 하에 관련국들과 소통·협력 중"이라면서 이같이 밝혔다.
앞서 한 매체는 청와대가 이란 측의 요구대로 호르무즈 해협 통행 비용을 지불하고 중동산 에너지를 수급해 오는 방향을 검토 중이라는 취지로 보도한 바 있다. 그리고 이 같은 검토가 이재명 대통령이 전날 주재한 비상경제 점검 회의에서 논의됐다고 했다.
이란 의회는 지난달 30일 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 징수하는 계획안을 승인했다. 블룸버그 통신에 따르면 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 경우 배럴당 1달러 수준의 통행료를 위안화 또는 스테이블코인으로 받는다는 계획을 마련했다.
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