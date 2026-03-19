전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

호르무즈 봉쇄하는데 'UAE 2400만 배럴' 가져올 수 있나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

강훈식 실장, 지난 6일 600만 배럴 이어
1800만 배럴 UAE로부터 추가 긴급 구매
"호르무즈해협 아닌 대체 공급선 도입 시급"
UAE, 호르무즈 우회 '송유관' 건설해 보유
호르무즈 봉쇄 대비, 곧바로 인도양 수송

[서울=뉴스핌] 김종원 정치부장 = 강훈식 대통령 비서실장이 18일 아랍에미리트(UAE)와 "언제든 원유를 긴급 구매할 수 있게 합의했다"면서 "모두 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다"고 밝혔다. 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 지난 16~17일 UAE를 방문하고 돌아온 강 실장은 청와대에서 브리핑을 열고 이같이 말했다.

UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴, 한국 국적 선박 6척으로 1200만 배럴을 공급받을 계획이다. 지난 6일 강 실장이 UAE를 다녀와서 발표한 600만 배럴 공급 계획까지 합치면 모두 2400만 배럴을 UAE에서 긴급 도입하게 됐다. 나프타를 적재한 선박 1척도 현재 한국으로 향하고 있다고 강 실장은 밝혔다.

다만 미국의 지상군 투입이 임박했다는 소식까지 전해지면서 이란 대응도 거세져 호르무즈해협 봉쇄도 더욱 강해질 것으로 예상된다. UAE가 공급한 원유를 어떻게 한국까지 안전하게 수송할 수 있을지가 초미의 관심사다.

강훈식 대통령 비서실장이 지난 2월 25일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 칼둔 칼리파 알 무바라크 UAE 아부다비 행정청장과 만나 기념사진을 찍고 있다. [사진=강훈식 페이스북]

◆UAE, 하브샨 유전~오만만 연안 푸자이라 송유관 보유 

UAE로부터 긴급 도입하기로 한 2400만 배럴의 원유량은 한국이 8~9일 사용할 수 있는 양이다. 현재 한국의 하루 원유 사용량은 289만 배럴 정도다.

이란이 선별적으로 호르무즈해협을 통제하면서 사실상 봉쇄하고 있는 상황에서 한국행 원유를 어디를 통해 어떻게 수송해 올지도 최대 관심사다. UAE는 호르무즈해협과 인접해 있다.

강 실장은 "현재 호르무즈해협은 실질적으로 봉쇄된 상태인데, 한국으로 들어오는 원유 도입의 70%가 이곳을 통과하기 때문에 지금의 에너지 수급 위기를 타개하기 위해서는 호르무즈해협이 아닌 대체 공급선을 통한 도입이 시급하다"고 말했다.

 

일단 UAE가 주기로 한 1차 원유 600만 배럴 중 400만 배럴은 UAE 안에 있는 대체항만에 비축돼 있다. UAE는 호르무즈해협을 우회해 원유를 수출할 수 있는 주요 송유관을 보유하고 있다.

호르무즈해협 봉쇄 가능성에 대비해 하브샨 유전에서 오만만 연안에 위치한 푸자이라 항구까지 400Km 송유관을 건설해 운용 중이다. 호르무즈해협을 거치지 않고 곧바로 인도양 방향으로 나갈 수 있게 설계됐다.

하루에 약 150만 배럴에서 최대 180만 배럴의 원유를 수송할 수 있다. 호르무즈해협을 통하지 않아도 된다.

나머지 200만 배럴은 UAE 것이지만 한국에 보관 중인 공동 비축 물량으로 이미 한국에 있다. 한국이 원하면 언제든지 제공받는다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선. [사진=로이터 뉴스핌]

◆청와대, 1800만 배럴 공급 루트 '안전상' 공개 안해

다만 강 실장은 이번에 2차 추가로 받는 1800만 배럴의 공급 루트는 설명하지 않았다. 중동 상황이 전쟁 중이어서 원유 수송이 공격의 타깃이 될 수 있는 안전 문제 때문에 공개하지 않았다. 호르무즈해협은 아닌 것으로 보인다.

UAE가 원유 공급의 최우선권을 주는 이유는 기존 탄탄한 협력관계 속에 전쟁 중인 현재 중동 상황에서 무기가 절실하기 때문인 것으로 분석된다.

강 실장은 "중동 지역의 많은 나라들이 대한민국의 방어 무기, 소위 미사일을 방어하는 무기에 대한 요청이 있는 것은 사실"이라고 말했다.

한국과 UAE는 그동안 원유 등 에너지와 방위산업을 중심으로 전략적 동맹 관계를 다져왔다. 특히 2022년 UAE에 한국형 중거리 지대공 유도무기체계(M-SAM) '천궁-II' 10개 포대 도입 계약을 체결했다.

현재까지 2개 포대가 실전 배치됐고, 유도탄 30기도 제공된 것으로 알려졌다. 최근 중동 상황에서 UAE에 배치된 천궁-II가 실질적인 방공 효과를 입증하면서 여러 나라로부터 관심을 받고 수요가 늘고 있다는 관측이다. 원자력발전소와 인공지능(AI) 분야에서도 최근 실질적인 협력을 심화·확대해 나가고 있다.

kjw8619@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
사진
김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동