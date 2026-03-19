호르무즈 봉쇄하는데 'UAE 2400만 배럴' 가져올 수 있나

강훈식 실장, 지난 6일 600만 배럴 이어

1800만 배럴 UAE로부터 추가 긴급 구매

"호르무즈해협 아닌 대체 공급선 도입 시급"

UAE, 호르무즈 우회 '송유관' 건설해 보유

호르무즈 봉쇄 대비, 곧바로 인도양 수송

[서울=뉴스핌] 김종원 정치부장 = 강훈식 대통령 비서실장이 18일 아랍에미리트(UAE)와 "언제든 원유를 긴급 구매할 수 있게 합의했다"면서 "모두 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다"고 밝혔다. 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 지난 16~17일 UAE를 방문하고 돌아온 강 실장은 청와대에서 브리핑을 열고 이같이 말했다.

UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴, 한국 국적 선박 6척으로 1200만 배럴을 공급받을 계획이다. 지난 6일 강 실장이 UAE를 다녀와서 발표한 600만 배럴 공급 계획까지 합치면 모두 2400만 배럴을 UAE에서 긴급 도입하게 됐다. 나프타를 적재한 선박 1척도 현재 한국으로 향하고 있다고 강 실장은 밝혔다.

다만 미국의 지상군 투입이 임박했다는 소식까지 전해지면서 이란 대응도 거세져 호르무즈해협 봉쇄도 더욱 강해질 것으로 예상된다. UAE가 공급한 원유를 어떻게 한국까지 안전하게 수송할 수 있을지가 초미의 관심사다.

강훈식 대통령 비서실장이 지난 2월 25일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 칼둔 칼리파 알 무바라크 UAE 아부다비 행정청장과 만나 기념사진을 찍고 있다. [사진=강훈식 페이스북]

◆UAE, 하브샨 유전~오만만 연안 푸자이라 송유관 보유

UAE로부터 긴급 도입하기로 한 2400만 배럴의 원유량은 한국이 8~9일 사용할 수 있는 양이다. 현재 한국의 하루 원유 사용량은 289만 배럴 정도다.

이란이 선별적으로 호르무즈해협을 통제하면서 사실상 봉쇄하고 있는 상황에서 한국행 원유를 어디를 통해 어떻게 수송해 올지도 최대 관심사다. UAE는 호르무즈해협과 인접해 있다.

강 실장은 "현재 호르무즈해협은 실질적으로 봉쇄된 상태인데, 한국으로 들어오는 원유 도입의 70%가 이곳을 통과하기 때문에 지금의 에너지 수급 위기를 타개하기 위해서는 호르무즈해협이 아닌 대체 공급선을 통한 도입이 시급하다"고 말했다.

일단 UAE가 주기로 한 1차 원유 600만 배럴 중 400만 배럴은 UAE 안에 있는 대체항만에 비축돼 있다. UAE는 호르무즈해협을 우회해 원유를 수출할 수 있는 주요 송유관을 보유하고 있다.

호르무즈해협 봉쇄 가능성에 대비해 하브샨 유전에서 오만만 연안에 위치한 푸자이라 항구까지 400Km 송유관을 건설해 운용 중이다. 호르무즈해협을 거치지 않고 곧바로 인도양 방향으로 나갈 수 있게 설계됐다.

하루에 약 150만 배럴에서 최대 180만 배럴의 원유를 수송할 수 있다. 호르무즈해협을 통하지 않아도 된다.

나머지 200만 배럴은 UAE 것이지만 한국에 보관 중인 공동 비축 물량으로 이미 한국에 있다. 한국이 원하면 언제든지 제공받는다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선. [사진=로이터 뉴스핌]

◆청와대, 1800만 배럴 공급 루트 '안전상' 공개 안해

다만 강 실장은 이번에 2차 추가로 받는 1800만 배럴의 공급 루트는 설명하지 않았다. 중동 상황이 전쟁 중이어서 원유 수송이 공격의 타깃이 될 수 있는 안전 문제 때문에 공개하지 않았다. 호르무즈해협은 아닌 것으로 보인다.

UAE가 원유 공급의 최우선권을 주는 이유는 기존 탄탄한 협력관계 속에 전쟁 중인 현재 중동 상황에서 무기가 절실하기 때문인 것으로 분석된다.

강 실장은 "중동 지역의 많은 나라들이 대한민국의 방어 무기, 소위 미사일을 방어하는 무기에 대한 요청이 있는 것은 사실"이라고 말했다.

한국과 UAE는 그동안 원유 등 에너지와 방위산업을 중심으로 전략적 동맹 관계를 다져왔다. 특히 2022년 UAE에 한국형 중거리 지대공 유도무기체계(M-SAM) '천궁-II' 10개 포대 도입 계약을 체결했다.

현재까지 2개 포대가 실전 배치됐고, 유도탄 30기도 제공된 것으로 알려졌다. 최근 중동 상황에서 UAE에 배치된 천궁-II가 실질적인 방공 효과를 입증하면서 여러 나라로부터 관심을 받고 수요가 늘고 있다는 관측이다. 원자력발전소와 인공지능(AI) 분야에서도 최근 실질적인 협력을 심화·확대해 나가고 있다.

kjw8619@newspim.com