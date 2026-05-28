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2026.05.28 (목)
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[6·3 지선 D-6] 정청래 서울·경북 유세…장동혁, 충청권 민심 집중 공략

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  • 여야 지도부가 28일 수도권·충청·영남·강원 등지에서 총력 유세전에 나섰다
  • 정청래 더불어민주당 총괄선대위원장은 서울 도심 순회 후 경북 김천·구미에서 광역·기초 후보 지원에 집중했다
  • 장동혁 국민의힘과 이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 각각 충청권과 경기·강원·서울 유세로 지역·청년·동해안 민심 공략에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정청래, 강동·광진·마포 거쳐 김천·구미 지원 유세 예정
장동혁, 논산 화지중앙시장·충남대 방문…대전 청년층 공략
이준석, 남양주·삼척·동해·동작 순회…수도권·강원 집중 유세

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 엿새 앞둔 28일 여야 대표들은 수도권과 충청·영남·강원 지역을 오가며 지원 유세를 이어간다.

더불어민주당은 서울과 경북을 잇는 순회 유세에 나서고 국민의힘은 충청권 공개 유세를 재개한다. 개혁신당은 경기·강원·서울을 연결하는 집중 유세 일정에 돌입한다.

[강화=뉴스핌] 정일구 기자 = 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 27일 오후 인천 강화군 강화풍물시장 인근에서 열린 집중 유세에서 정청래 대표 손을 꼭 잡고 지지를 호소하고 있다. 2026.05.27 mironj19@newspim.com

◆ 정청래, 서울 도심 유세 뒤 경북행…김천·구미 지원 총력

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오전 9시30분 국회 본관 대표회의실에서 더불어민주당 국토위·행안위 주최 전문가 긴급 좌담회 '서울의 안전 이대로 괜찮은가?'에 참석한다.

이어 오전 10시30분 서울 암사역 3번 출구 앞에서 김종무 강동구청장 후보 지원유세를 진행한 뒤 오전 11시40분에는 롯데백화점 건대스타시티점 앞 교차로에서 문종철 광진구청장 후보 지원유세에 나선다.

오후 1시에는 서울 망원역 1번 출구 앞에서 유동균 마포구청장 후보 지원유세를 벌인 뒤 경북으로 이동해 오후 5시30분 김천 탑텐 김천혁신도시점 앞 사거리에서 오중기 경북도지사 후보와 나영민 김천시장 후보 지원유세를 진행한다.

이어 오후 6시50분에는 한국투자증권 구미지점 앞에서 오중기 후보와 장세용 구미시장 후보 지원 시민인사 일정을 소화할 예정이다.

국민의힘 장동혁 상임선대위원장과 유정복 인천시장 후보가 지지를 호소하고 있다. [사진=유정복 후보 선거 캠프]

◆ 장동혁, 논산·대전 유세 재개…충청 표심 공략

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 공개 일정 없이 이동한 뒤 오전 11시50분 충남 논산 화지중앙시장 2주차장을 방문한다.

이어 오후 12시30분 논산타워 앞 구 아원백화점 일대에서 화지중앙시장 유세를 진행하고 오후 3시에는 조원휘 유성구청장 후보 캠프에서 충남대 대학생 간담회에 참석한다.

이후 오후 3시35분 충남대 정문 앞에서 공개 유세를 진행하며 충청권 청년층 표심 공략에 나설 예정이다.

국민의힘은 전날 축소했던 공개 유세 일정을 재개하며 충청권 현장 행보에 다시 속도를 내는 모습이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆ 이준석, 강원·서울 집중 유세…동해안 민심 공략

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 이날 오전 9시30분 경기 남양주에서 경기도 현장 중앙선거대책위원회의를 주재한다.

이어 오후 12시30분 강원 삼척 중앙시장에서 집중 유세를 벌인 뒤 오후 1시30분에는 동해 북평오일장에서 시장 인사 및 유세를 진행한다.

이 위원장은 오후 7시 서울 남성사계시장 앞에서 집중 유세를 이어가며 수도권 표심 공략에 나설 예정이다.

oneway@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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