日, 소프트뱅크 주도 'AI 연합' 확대...화학·로봇 등 30개 기업 출자

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 소프트뱅크가 설립한 인공지능(AI) 개발 신회사에 아사히카세이 등 약 30개 기업이 출자를 검토하고 있다고 28일 니혼게이자이신문이 보도했다.

이미 참여 의사를 밝힌 자동차·전자 대기업에 더해 화학·로봇 분야 기업들까지 가세하면서 일본 제조업 전반이 참여하는 'AI 연합' 형태로 확대되는 모습이다.

미국과 중국이 AI 모델 개발을 선도하는 가운데 일본은 제조 현장이 보유한 데이터 경쟁력을 강점으로 내세우고 있다. 소재·기계 등 폭넓은 산업의 생산·기술 데이터를 AI에 학습시켜 기계와 로봇을 자율적으로 제어·구동하는 '피지컬 AI' 분야 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.

소프트뱅크가 설립한 '일본 AI 기반모델 개발'에는 야스카와전기, 후지쯔, 중공업·운수 대기업 등 약 30개사가 출자를 검토 중이다. 우선 10개 안팎 기업이 오는 6월 출자를 결정할 전망이며, 기업당 투자 규모는 수천만 엔 수준이 될 것으로 보인다.

현재 이 회사의 핵심 주주는 소프트뱅크, NEC, 혼다, 소니그룹 4개사로, 각각 10% 이상의 지분을 보유하고 있다. 미쓰비시UFJ은행 등 3대 메가뱅크와 일본제철, 고베제강도 출자에 참여했다.

향후 소재·공작기계·물류 등 제조업 기반 기업들까지 참여시켜 공급망 전반에서 활용 가능한 AI 플랫폼 개발을 목표로 한다. 이를 통해 AI가 수행할 수 있는 작업 범위를 확대하고, 공급망 전체 최적화를 고려한 의사결정도 가능하게 한다는 구상이다.

미국과 유럽의 빅테크 기업들은 개별적으로 AI 모델을 개발하고 있어 공작기계 가동 정보와 같은 기업 고유 데이터를 반영하기 어렵다는 지적이 있다. 이에 일본 측은 제조 현장의 고품질 데이터를 집결시켜 피지컬 AI 성능 차별화를 꾀하고 있다.

AI 분야에서는 천문학적 투자 경쟁이 벌어지고 있다. 메타와 구글 등 미국 빅테크 4개사는 AI 데이터센터 구축 등에 올해 총 100조 엔(약 940조원) 이상을 투자할 것으로 예상된다.

소프트뱅크 역시 그룹 차원의 대규모 투자를 계획하고 있지만, 미국 빅테크와 단독으로 경쟁하기에는 한계가 있다는 판단 아래 일본 제조업과 손잡고 일본 산업계의 강점을 활용하려는 전략을 추진하고 있다.

소프트뱅크 로고 [사진= 블룸버그]

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