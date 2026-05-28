LG에너지솔루션, 美 DTE에 2.4조 규모 ESS 배터리 공급

총 6GWh 규모 제품 공급 계약

현지화 전략 통한 시장 가속화

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG에너지솔루션이 미국에서 약 2조 원 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급 계약을 따내며 북미 시장 성장 가속화에 나섰다. 이번 계약은 급증하는 인공지능(AI) 데이터센터 프로젝트 등의 전력망 구축에 대응하기 위한 것으로 북미 현지 생산 제품이 공급될 예정이다.

LG에너지솔루션은 미국 미시간주 최대 종합 에너지 기업인 DTE에너지와 총 6GWh 규모의 ESS배터리 공급 계약을 체결했다고 27일(현지시간) 밝혔다. 총 계약 규모는 16억 달러(약 2조4000억 원)에 달하며 공급 기간은 약 2년이다.

LG에너지솔루션 전력망 ESS 제품. [사진=LG에너지솔루션]

DTE에너지는 이번 공급 계약을 통해 미국 미시간주 살린 타운십에 신설되는 글로벌 빅테크 기업 오라클의 AI 데이터센터 프로젝트 등 총 8개의 핵심 전력망 구축 사업을 진행할 예정이다. 대규모 서버와 냉각 설비가 24시간 가동돼 전력 사용량이 크고 빈번한 부하 변동을 제어해야 하는 AI 데이터센터에서 LG에너지솔루션의 ESS는 전력 부하를 안정적으로 제어하고 운영 효율을 높이는 역할을 수행하게 된다. 이 밖에도 발전소 및 신재생에너지 발전원을 통해 생산된 전력을 저장·관리한 뒤 전력 수요가 높은 시간대에 공급해 전력망 운영 효율을 높이는 데 활용된다.

이번에 공급할 제품은 지난해 6월 북미 최초로 대규모 ESS 배터리 양산을 시작한 미시간 홀랜드 공장을 중심으로 생산된다. 현재 LG에너지솔루션은 미시간 홀랜드·랜싱 공장, 캐나다 넥스트스타 에너지, 얼티엄셀즈 테네시 공장, 오하이오 혼다 합작공장 등 총 5개의 북미 ESS 생산 거점을 가동 및 구축 중이며, 얼티엄셀즈 테네시 공장의 ESS용 LFP(리튬인산철) 라인 전환 등 포트폴리오 다변화에도 속도를 내고 있다. 이를 바탕으로 올해 말까지 글로벌 ESS 생산능력을 60GWh 이상으로 확대하고, 이 중 50GWh를 북미 지역에 집중 배치해 현지 공급 경쟁력을 확보할 계획이다.

계약 상대방인 DTE에너지는 미시간주 디트로이트에 본사를 둔 전력 사업자이자 대형 유틸리티 기업이다. 미시간주 동남부 도심 및 산업 밀집 권역 중심의 약 230만 가구 전력 고객과 130만 가구 천연가스 고객을 보유하고 있으며 연 매출은 약 158억 달러(약 21조7000억 원) 규모다.

최근 북미 지역은 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 구축 본격화와 재생에너지 연계 수요가 맞물리며 ESS 배터리 수요가 급증하는 추세다. 블룸버그 뉴 에너지 파이낸스(BNEF)에 따르면 미국 데이터센터 전력 소비량은 지난해(180TWh) 대비 2030년 약 2배 이상(391TWh) 성장할 전망이다.

박재홍 LG에너지솔루션 버테크 법인장은 "LG에너지솔루션의 핵심 미국 생산거점인 미시간에서 DTE와 협력해 현지 생산 ESS를 공급하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "현지화 전략을 통한 북미 ESS 사업 확대로 미국 전력망 안정화와 일자리 창출에 기여하며 북미 시장 성장 가속화에도 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com