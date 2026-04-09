논산 오리농장서 AI 항원 검출…2만 6000수 살처분

AI 핵심 요약beta
- 충남도가 9일 논산 오리농장에서 H5형 AI 항원을 확인했다.
- 농장 통제와 오리 2만6000수 전량 살처분에 나섰다.
- 반경 10km 방역대 지정과 가금 이동 24시간 중지 명령을 발령했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[논산=뉴스핌] 오종원 기자 = 충남 논산의 한 오리농장에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역당국이 긴급 대응에 나섰다.
충남도는 9일 논산시 채운면 육용 오리농장에서 H5형 AI 항원이 확인됨에 따라 해당 농장을 즉시 통제하고 초동방역팀을 투입했다고 밝혔다.
이번 항원은 지난 8일 출하 전 정밀 검사 과정에서 선제적으로 확인됐다. 도 동물위생시험소 검사 결과 9일 최종 검출됐다. 도는 현재 농림축산검역본부에 고병원성 여부 판정을 의뢰했으며 결과는 1~3일 내 나올 예정이다.
도는 바이러스 확산 차단을 위해 해당 농장의 오리 2만 6000수를 이날 내 전량 살처분할 방침이다. 또 반경 10㎞를 방역대로 설정하고 인근 가금 농가와 관련 시설에 대한 정밀 검사와 이동 통제를 강화했다.
또 이날 오후 1시부터 24시간 동안 도내 및 인근 지역 가금 농가와 축산시설, 축산 차량에 대해 일시 이동 중지 명령을 발령했다.
충남도는 이번 사례가 지난 3월 아산 발생 이후 소강 상태를 보이다가 재발한 것으로 영농기 시작과 맞물려 확산 위험이 높다고 보고 있다.
홍종완 도 행정부지사는 "농기계와 인력 이동이 잦은 시기인 만큼 방역 수칙 준수가 무엇보다 중요하다"며 "모든 행정력을 동원해 추가 확산 차단에 총력을 다하겠다"고 말했다.
jognwon3454@newspim.com