"10시부터 출근"…복지부, 고유가에 노인일자리 출·퇴근 시간 조정

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 원유 절약을 위해 어르신 대중교통 시간 조정을 당부했다.
- 복지부는 노인일자리 참여자 28만2000명 출퇴근 시간을 오전 10시부터 오후 4시 전으로 조정했다.
- 13일부터 혼잡 시간대 피하며 어르신 안전을 최우선으로 운영한다.
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이재명 대통령이 원유 에너지 절약을 위해 어르신들의 대중교통 이용 시간 조정을 당부하면서, 노인일자리 참여자 출·퇴근 시간이 오전 10시부터 오후 4시 전까지로 조정된다.
보건복지부는 최근 국제정세 변화로 인한 유류비 상승 영향으로 대중교통 이용이 증가하고 출·퇴근 시간대 혼잡이 심화됨에 따라 노인일자리 사업 참여자가 혼잡 시간대 이동 과정에서 겪을 수 있는 안전사고 예방을 위해 출·퇴근시간을 조정한다고 9일 밝혔다.
출·퇴근 시간 조정 대상은 노인공익활동사업 참여자 70만9000명 중 공공시설봉사 일부 사업단 28만2000명이다. 공공시설봉사 사업단은 공원·놀이터 등 야외 공공시설 관리 지원, 지역사회 환경개선 봉사 등을 수행한다.
이번 운영시간 조정은 오는 13일부터 별도 안내 시까지 운영한다. 오전 활동(09시~12시)은 오전 10시 이후에 시작하고 오후 활동(14시~17시)은 오후 4시 이전에 종료하도록 해 혼잡 시간대인 출근시간(07시~09시)과 퇴근시간(17시~19시)을 최대한 피하도록 한다.
정은경 복지부 장관은 "이번 조치는 어르신들의 안전을 최우선으로 고려한 조치"라며 "노인일자리사업 참여환경을 지속적으로 개선할 것"이라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com