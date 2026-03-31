노인일자리, 지역 수요 기반으로 재설계...노인인력개발원, 최신 동향 발간

김수연 개발원장, 중앙·지역 과제 제시

국고보조금 지원 전환 필요성 등 언급

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국노인인력개발원이 초고령사회 대응을 위한 노인일자리 사업의 재정 체계 혁신과 지역 맞춤형 배분 전략을 제시하며 정책 내실화에 나섰다.

개발원이 31일 정부의 노인일자리 및 사회활동 지원사업의 주요 이슈와 최신 동향을 제시하는 '고령사회의 삶과 일' 제22호를 발간했다.

김수연 개발원장은 이번 호에서 지역 맞춤형 설계, 배분 강화, 초고령사회 대응 지속성 향상, 지역균형발전 관점에서의 재배분 가능성 등 긍정적인 변화 가능성을 논의해 중앙과 지역 과제를 제시했다. 미추홀노인인력개발센터를 방문해 센터장과 인터뷰를 통해 노인일자리 우수기관의 면모도 살폈다.

고령사회의 삶과 일 제22호 [자료=한국노인인력개발원] 2026.03.31 sdk1991@newspim.com

양나주 대구대 교수는 인터뷰에서 노인일자리사업이 지역사회 내에서 거두고 있는 성과를 짚었다. 미추홀노인인력개발센터가 지자체 직영 모델로서 갖는 의미와 특성, 조직문화 개선을 위한 노력에 대해 주목했다.

지역 환경 보호를 실현하고 있는 '미추홀구 우리동네 ESG(환경·사회·지배구조) 센터' 담당자와 참여 노인의 경험사례도 담았다. 지역별 노인일자리 참여 수요와 특성도 검토했다.

김가원 개발원 부연구위원은 지역별 노인일자리 참여 수요와 특성을 기반으로 실질적인 수요 중심의 정책을 설계했다. 노인일자리사업 유형별 기능을 강화하고 지역별 노인일자리사업 안정성, 형평성 확보를 위한 배분체계를 마련했다.

이재원 부경대 교수는 일반회계에서 국가균형발전특별회계로 전환된 노인일자리 사업에 대한 과제를 다뤘다. 재정 쟁점과 사업운영 개선과제를 제시해 사업 질적 고도화를 위한 재정운영 혁신과 지역사회 방향의 성과책임 강화 등을 제언했다.

이중섭 전북연구원 임연구위원은 노인일자리사업의 재정배분방식 변화에 따른 정책 동향을 진단했다. 차등 보조 형태로 국고보조금 지원방식 전환의 필요성도 언급했다.

개발원은 "자세한 내용은 '고령사회의 삶과 일' 누리잡지와 개발원 누리집에서 확인할 수 있다"고 설명했다.

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