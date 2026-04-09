[ETF 시황] 원유 ETF 급등…반도체 ETF는 줄줄이 하락

AI 핵심 요약beta
- 9일 ETF 시장에서 원유 관련 상품이 급등했다.
- 반도체·AI 테마 ETF는 차익실현 매물에 밀려 약세를 보였다.
- TIGER CD금리투자KIS에 자금 849억원이 순유입됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
화장품·명품 테마 강세…은·클라우드컴퓨팅 ETF는 약세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 9일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 원유 관련 상품이 급등한 반면, 반도체·인공지능(AI) 테마 ETF는 차익실현 매물에 밀려 약세를 보였다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 TIGER 원유선물Enhanced(H)는 전 거래일 대비 7.42% 상승하며 일간 수익률 1위를 기록했다. 이어 PLUS K방산소부장(6.47%), KIWOOM 200선물인버스2X(5.50%), RISE 미국S&P500원유생산기업(합성 H)(4.83%), HANARO 유럽방산(4.46%) 등이 상위권에 올랐다.
반도체 레버리지 상품은 큰 폭으로 하락했다. TIGER 반도체TOP10레버리지는 전 거래일보다 5.87% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했고, TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus(-5.28%), TIGER 200IT레버리지(-5.05%), TIGER 원유선물인버스(H)(-4.83%), KODEX 은선물(H)(-4.53%) 등도 수익률 하위권에 이름을 올렸다.
레버리지·인버스 상품을 제외해도 AI 테마 부진은 이어졌다. PLUS 미국AI에이전트(-4.41%), SOL 미국AI소프트웨어(-4.18%), KODEX 미국AI소프트웨어TOP10(-3.79%), 1Q 은액티브(-3.67%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX(-3.66%) 등이 떨어졌다.
테마별로는 원유(5.61%) ETF가 가장 높은 상승률을 기록했다. 이밖에 화장품(3.75%), 멕시코(3.08%), 명품(3.01%), 원유/가스기업(2.93%) 관련 ETF도 강세를 나타냈다. 은 현물(-3.67%), 은 선물(-3.41%), 클라우드컴퓨팅(-2.82%), 팔란티어(-2.50%), 사이버보안(-2.47%) 관련 ETF는 약세였다.
전날 기준 자금 순유입 상위 ETF는 TIGER CD금리투자KIS(합성)로 849억원이 들어왔고, RISE 단기특수은행채액티브(801억원), KODEX 코스닥150레버리지(579억원), KODEX 미국나스닥100(508억원), TIGER 반도체TOP10(380억원) 등에도 자금이 유입됐다.
반면 KODEX 레버리지에서는 4804억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 나타났고, 1Q 머니마켓액티브(-966억원), TIGER 반도체TOP10레버리지(-579억원), HANARO 200(-447억원), KODEX 코스피100(-353억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
rkgml925@newspim.com