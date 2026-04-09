트럼프 "합의 이행 때까지 미군 이란 주변 유지…불이행 시 더 큰 군사행동"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 9일 이란 합의 이행까지 미군 함선과 병력을 유지한다.
- 그는 소셜미디어에 추가 탄약과 무기도 현지 배치 상태를 강조한다.
- 합의 미이행 시 대규모 군사행동 재개를 경고한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 합의가 완전히 이행될 때까지 미군 함선과 항공기, 병력을 이란 및 인근 지역에 유지하겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 9일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 합의 이행 여부를 감시하는 동안 추가 탄약과 무기도 현지 배치 상태를 유지할 것이라고 강조했다.
그는 "미국의 모든 함선과 항공기, 군 인력, 추가 탄약·무기 등 필요한 모든 자산은 이미 상당히 약화된 적을 타격·격멸하기 위해 합의가 완전히 이행될 때까지 이란 및 인근 지역에 남아있을 것"이라고 말했다.
트럼프 대통령은 합의가 지켜지지 않을 경우 더 대규모의 군사행동이 재개될 것이라고 경고했다.
그는 "합의가 이행되지 않는다면—가능성은 매우 낮지만—'총성이 울릴 것'이며, 그 규모는 누구도 본 적 없는 수준이 될 것"이라고 밝혔다.
이어 "핵무기 금지와 호르무즈 해협의 개방·안전 유지는 오래전에 합의된 사항"이라며 "우리 군은 현재 재정비하며 휴식 중이고, 다음 작전을 기대하고 있다"고 덧붙였다.
wonjc6@newspim.com