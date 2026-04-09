"7인 가구 15년 무주택 버티기"…17억 로또 단지서 청약 만점 통장 나왔다

AI 핵심 요약beta
- 서울 DL이앤씨가 9일 아크로 드 서초 청약에서 가점 만점 통장 등장시켰다.
- 59㎡ C타입 2명 당첨자가 84점 만점 받으며 1099대1 역대 최고 경쟁률 기록했다.
- 분양가 17억대에 주변 시세 35억대 예상돼 15억원 이상 차익 기대감 높였다.
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전용 59㎡ C타입서 84점 만점
시세 차익만 17억원 넘어
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 강남권 핵심 입지에 새로 공급되는 '아크로 드 서초' 청약에 올해 첫 가점 만점 통장이 등장했다. 시세 차익 기대감에 역대 최고 민간 아파트 경쟁률을 갈아치우며 강남 청약 시장의 폭발적인 수요를 다시 한번 입증했다.
9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지 전용 59㎡ C타입 당첨자 2명의 가점이 모두 84점 만점으로 확인됐다. 청약 가점 만점 통장이 등장한 것은 지난해 9월 서울 송파구 신천동의 '잠실 르엘' 이후 약 7개월 만이다.
청약 가점 84점을 채우려면 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인을 제외한 부양가족이 6명 이상(35점)이라는 조건을 채워야 한다. 사실상 7인 이상의 가구가 15년 넘게 무주택 상태를 유지해야 하는 셈이다.
지난 1일 진행된 1순위 청약에서도 30가구 모집에 무려 3만2973명이 몰리며 평균 1099.1대 1이라는 역대급 경쟁률을 기록했다. 2024년 10월 서울 강남구 대치동에서 분양했던 '디에이치 대치 에델루이'(1025.5대 1)를 제치고 서울 민간 아파트 사상 최고 경쟁률에 이름을 올렸다.
주택형별로 살펴보면 가장 치열했던 59㎡A형의 당첨 가점은 최고 79점, 최저 74점(평균 74.45점)으로 집계됐다. 74점과 79점은 각각 5인, 6인 가구가 획득할 수 있는 가장 높은 점수다. 상대적으로 경쟁이 덜했던 다른 59㎡ 타입에서는 4인 가구 최고점인 69점 통장으로 당락이 갈리기도 했다.
이처럼 청약 경쟁이 과열된 핵심 원인으로는 단연 '로또 분양'에 대한 기대감이 꼽힌다. 서초구는 분양가상한제가 적용되는 규제지역이다. 이번에 만점 당첨자가 나온 전용 59㎡ C타입 분양가는 최고가 기준으로 17억9340만원(3.3㎡당 약 7534만원)에 책정됐다.
인근 신축 단지인 '서초그랑자이' 전용 59㎡는 지난 1월 35억5000만원(34층)에 거래를 마쳤다. 가까운 거리에 위치한 '래미안리더스원' 동일 면적도 32억4000만원(19층)에 주인이 바뀌었다. 당첨 시 최소 15억원에서 17억원 이상의 시세차익을 챙길 수 있다는 의미다.
서초신동아 1·2차를 재건축한 이 단지는 지하 4층~지상 39층, 16개 동, 1161가구 규모다. 이 중 전용 59㎡ 56가구를 일반분양으로 공급했다.
당첨자 발표일은 오는 9일이다. 정당계약은 20일부터 23일까지 4일 동안 실시하며 입주는 2029년 2월로 예정돼 있다.
chulsoofriend@newspim.com